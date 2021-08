Režim inkognito v Chromu je ideální pro případ, kdy potřebujete zabránit ukládání soukromých informací do prohlížeče. Pokud jste museli zkontrolovat bankovní účet na zařízení, které nebylo vaše, víte, jak je důležité. Aby byla vaše otevřená anonymní karta bezpečnější, přidává Google do své aplikace pro Android volitelné biometrické ověřování – i když to může chvíli trvat, než ji budete moci skutečně použít.

Nový příznak v Chrome Canary 94 nakonec povolí možnost vyžadovat PIN nebo biometrické skenování pro přístup k dříve otevřeným kartám (prostřednictvím Chrome příběh). Tento přepínač je aktuálně skrytý v Chrome: vlajky V části „Povolit opětovnou autentizaci zařízení pro inkognito“ ale bohužel tuto funkci zatím nelze aktivovat z nabídky ochrany soukromí prohlížeče Chrome – dokonce ani na Kanárských ostrovech.

Díky Chrome pro iOS vidíme, jak to bude fungovat. Ačkoli je opětovná autentizace skrytá také pod vlajkou na iPhonech, objeví se v sekci Ochrana osobních údajů v Nastavení po restartu aplikace. Jakmile jsou již existující karty inkognito povoleny, vyžadují před přístupem skenování Face ID. Na rozdíl od většiny ostatních případů odemykání obličejem se to neděje automaticky – klepnutím na tlačítko odemčení aktivujete skenování, abyste zabránili nechtěnému přístupu. Toto extra kliknutí by nemělo být problémem u snímačů otisků prstů systému Android, zatímco zařízení exkluzivní pro obličej, jako je Pixel 4, by měla fungovat podobně.

Inkognito biometrie na iOS.

I když je zklamáním, že ani uživatelé Kanárských ostrovů si tuto extra vrstvu soukromí zatím nemohou nechat ujít – zvláště když vezmeme v úvahu, že právě teď je iOS – doufáme, že cesta k Androidu nebude trvat dlouho. Pokud se chcete předem připravit tím, že vlajku povolíte, můžete Chrome Chrome získat z níže uvedeného Obchodu Play nebo si stáhnout nejnovější APK z Zrcadlový APK.