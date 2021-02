N.J. Počasí: V neděli v některých částech státu napadne až 8 palců sněhu

S Zimní bouřkové hodinky Předpovídači počasí upgradovaní na většinu varování v New Jersey předpovídají v neděli v některých částech Garden State 8 palců sněhu a varují, že cesta je zrádná.

Ale některé předpovědi sněžení – zejména v pobřežních oblastech – byly oproti předchozím předpovědím sníženy, protože horký vzduch umožní smíchání deště a sněhu se sněhem.

Národní meteorologická služba uvedla, že ve velké části New Jersey se očekává silné sněžení, počínaje nedělním východem slunce, nad centrálním Jersey se očekávají silné srážky. Meteorologové uvedli, že sníh, který má stát přikrýt, by mohl vést k nebezpečným podmínkám cestování.

Více sněhu se očekává od 6:00 do 22:00, kdy by viditelnost mohla být snížena na čtvrt míle a míra sněžení by mohla dosáhnout 1 palec za hodinu, uvedla meteorologická služba.

Národní meteorologická služba říká, že v neděli brzy ráno začne sněžit a ráno se rozšíří na sever.

Od sobotního rána Varování a rady pro zimní bouře platila pro 15 okresůVčetně okresů Bergen, Burlington, Camden, Essex, Clochester, Hudson, Hunterton, Mercer, Middlesex, Morris, Monmouth, Pasoic, Salem, Somerset a Union. Většina hodin trvá v neděli do 19:00.

Meteorologická služba uvedla, že podél pobřeží sněžení závisí na době a délce zimní směsi sněhu a deště. Od sobotního rána je přesné umístění hustého sněžení stále nejisté, ale v úzkém pásu stavu je možné až 8 palců sněhu.

Celkové množství sněhu v neděli za hodinu.Akvadukt

Podle meteorologické kanceláře Mount Holly se kolem koridoru I-95 bude hromadit husté sněžení.

Předpokládá se, že zimní deště zasáhnou nejprve jižní Jersey v oblasti Vinland, na sever do oblastí včetně řeky Toms ve 3 ráno, poté od 16 do 17 hodin na centrální Jersey.

Sníh v oblastech Bergen, Essex, Hudson, Pasaik a Union začne v neděli krátce po 9:00, podle národní meteorologické služby na Svaté hoře.

The Víkendové sněžení se neočekávalo Začátkem tohoto týdne bude těžký jako pomalu se pohybující zimní bouře, která pokryje severní okresy 20 až 30 palci.

Rodrigo může dosáhnout Torrejo [email protected]. Sledujte ho na Twitteru rodrigotorrejon.