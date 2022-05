Muzeum připravuje N64 GoldenEye pro více obrazovek, aby se zabránilo „podvádění obrazovky“

Každý, kdo si pamatuje hraní Zlaté oči 007 Na N64 si to pravděpodobně bude pamatovat, že musí počítat „Kino“ Chtělo by to podívat se na další čtvrtinu střílečky s rozdělenou obrazovkou, aby bylo možné změřit soupeřovy pozice. Takže tam moderní hra který nutí hráče spoléhat se na taktiku při vystopování neviditelných protivníků.

Nyní, o 25 let později zlaté okoPo svém vydání bylo muzeum schopno s těmito filmaři něco udělat a nastavit způsob, jak hru rozdělit zlaté oko přes čtyři televizní obrazovky bez úpravy původní kazety nebo N64.

4 obrazovka GoldenEye na originálním hardwaru N64! Není zde žádná cheatová obrazovka! …ale jak?

Přijďte si to vyzkoušet na GoldenEye Evening, slavícím 25 let GoldenEye pro Nintendo 64: https://t.co/F918hEQ20v pic.twitter.com/05jA82upb8 – historie výpočetní techniky (computermuseum) 4. května 2022

Více obrazovek zlaté oko Hra se objeví jako součást 25 let zlaté oko“ Se to stalo v Cambridge, Anglie Centrum výpočetní historie Konec tohoto týdne. Důkaz konceptu pro jedinečnou hru (všechny obrazovky nešikovně otočené stejným směrem) Upoutal jsi pozornost středečním tweetemcož přimělo Arse, aby se natáhl pro další podrobnosti o tom, jak by to muzeum vytáhlo.

„není elegantní“

Zvětšení / C2-7210 video scaler je nezbytnou součástí technologie pro dělení zlaté okoRozdělit obrazovku na více displejů.

CEO a správce Centra pro historii výpočetní techniky Jason Fitzpatrick Ars vypráví myšlenku více obrazovek zlaté oko Začalo to, když někteří zaměstnanci muzea diskutovali o svých vlastních frustracích se střílečkami z pohledu první osoby na konzolách s rozdělenou obrazovkou. Mluvili jsme o tom a oni řekli: ‚Problém je, že jste všichni na stejné obrazovce,‘ řekl Fitzpatrick. Stačí se podívat nahoru, abyste viděli, co dělají, a můžete tomu čelit.“ A my jsme řekli: „Ach, vlastně bychom to mohli obejít.“ Takže jsme se jen tak poflakovali a zkusili to a mysleli jsme si, že je to jen trochu zábavy.“

reklama

Fitzpatrick byl v dobré pozici k rozchodu zlaté okosignál rozdělené obrazovky kvůli jeho každodenní funkci v Pure Energy TV & Film أجهزة, kde říká, že je často vyzýván, aby do sestavy nainstaloval staré katodové televizory. To znamená, že „měl několik kusů vybavení k manipulaci s videem,“ řekl.

V tomto případě je klíč k „Součásti vybavení“. C2-7210 Video Scaler, je hotový kus technologie video produkce, která profesionálům umožňuje zpracovávat živý video signál různými způsoby. To zahrnuje možnost zesílit určitou část až dvou vstupních signálů a poté výsledek zvětšit na výstup na celou obrazovku na jiném monitoru nebo televizoru.

pro více obrazovek zlaté okoFitzpatrick řekl, že se prostě rozešel Standardní signál PAL N64 do čtyř zrcadel, poté vložte dva vstupy do dvou scalerových jednotek. Poté nasměrujete každý scaler do jiné čtvrtiny vstupního signálu a výsledný výstup pošlete do různých televizorů. Druhá položka na jednom z těchto televizorů také přijímá nemodulovaný celoobrazovkový signál přímo z N64 pro snazší navigaci v nabídce.

„Není to elegantní v tom, že vezmete 704 x 576 [pixel] A přiblížíte čtvrtinu a pak vezmete tuto čtvrtinu a roztáhnete ji přes celou obrazovku, řekl Fitzpatrick Ars. „I když máme co do činění s něčím kolem 352 x 288 [pixels], dát nebo vzít, jako řešení pro každý z těchto kvadrantů, ve chvíli, kdy je natažen na celou obrazovku, vypadá dobře. „

Částečně proto, že „původní hra stejně nebyla skvělá“ a právě proto CRT الأفقي Technologie kontinuálního skenování vodorovných čar Zakrývá mnoho hříchů, řekl Fitzpatrick. „Stará DVD byla stejně 352×288, takže jsme zvyklí sledovat filmy v tomto rozlišení,“ dodal.

Tento druh rozdělení signálu může připomenout Obrovské CRT videostěny Které občas vídáte v uměleckých instalacích nebo starých hudebních videích. Ale Fitzpatrick říká použití konzole na videostěnu Pro tento druh zpracování „by trvalo hodiny, než by se nastavilo, protože byste museli dělat každý jednotlivě… neměli jste podrobnou kontrolu, která by to přesně řešila [split-screen] prostor. To by vzalo obrazovku a rozdělilo ji na čtyři. Možná jí chyběly nějaké kousky a kousky.“