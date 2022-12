Emma Raducano je vděčná za příležitost obrátit se s prosbou o radu na Andyho Murrayho | Novinky z tenisu

Emma Raducano říká, že je vděčná, že se může obrátit o radu na Andyho Murrayho, když překonává různé překážky představování se tak brzy ve své mladé kariéře.

Britská jednička se vyšvihla hvězdnou jízdou do čtvrtého kola ve Wimbledonu loni, než se stala vůbec první kvalifikantkou, která vyhrála grandslamový turnaj, když vyhrála ikonický titul US Open vítězstvím nad Lailou Fernandezovou.

Zvýšená úroveň konkurence a hloubka talentu na straně žen je taková, že Raducanu od té doby ve své první kompletní sezóně na WTA Tour bojovala se zraněními a čelila zvýšeným očekáváním.

Trojnásobný grandslamový šampion Murray je mužem, který ve své kariéře zažívá podobné zážitky, zejména v posledních letech, kdy ho zranění vyřadila z kurtu.

„[In tennis] „Může mít pocit, že všechno jde dolů, dolů, dolů a nezlepší se to,“ řekla v rozhovoru pro Graziu. Vše se ale může velmi rychle změnit.

obrázek:

Emma Raducano slaví, že ji král Karel III. na hradě Windsor učinil členkou Řádu britského impéria





„Jen jeden zápas může mít obrovský dopad na vaše sebevědomí, a jakmile sebevědomí získáte a přijde tempo, máte pocit, že nemůžete prohrát.

„Je to velmi individuální sport – lidé jsou přátelští, ale je opravdu těžké být blízko těm, se kterými soutěžíte.

S Andym Murrayem se velmi dobře mluví, protože prošel spoustou toho, čím jsem si prošel já.

„Vždy jsem k němu vzhlížel a sledoval ho od doby, kdy vyhrál svůj první Wimbledon a olympiádu.“

Raducanu tento týden na soukromém ceremoniálu na zámku Windsor udělil král Charles titul MBE jako uznání za její zásluhy o tenis.

Byla to poslední část jejího exponenciálního vzestupu ve sportu, což zase představovalo výzvy, s nimiž se ostatní v jejím věku možná jen těžko vyrovnávali.

„Nikdy jsem nechodila ven. Nedělala jsem žádné normální náctileté věci,“ dodala. Mezi tréninkem a cestováním, [the lifestyle] Chvíli to trvá, než si zvyknu, ale jsem rád sám a vždy jde o větší obrázek.

„Ve své kariéře jsem si ve srovnání s většinou teenagerů vedl dobře.

„Doufám, že budu hrát do dvaceti a do třiceti let – těším se na dobrý přechod.“