Čína tvrdí, že záblesk GN-z11 byl rekordní záblesk gama záření, ale jiní astronomové tvrdí, že jde o orbitální smetí

Asi před rokem zahlédl tým astronomů pracující na Havaji Něco na noční obloze. Záblesk světla na čtyři minuty.

V závislosti na tom, koho se zeptáte, byl tento záblesk buď silnou explozí před 13,4 miliardami let – hypotetickým snímkem vesmíru, jak existoval pouhých 400 milionů let po jeho zformování – nebo odrazem od hromady vesmírného smetí líně kroužícího kolem Země. Vědecký poklad – nebo odpad.

Navzdory rokům vášnivých debat a řadě studií je možné, že se nikdy nedozvíme, co způsobilo tento záhadný, „GN-z11-záblesk“, záblesk vzdálené galaxie, ze které mohl pocházet. To je ale velmi nebezpečná astronomie – ať už jde o historický či odborný objev, nebo o nějaký druh ostudy, které se lidé celý život snaží vyhnout.

Jak astronomové posouvají hranice technologie a vědy, aby se mohli dívat stále dále a dále do vesmíru, čelí stále větším překážkám. Naše dalekohledy nejsou dost dobré. Naše počítače jsou velmi pomalé. Naše data jsou velmi slabá. Vzdálené tóny jsou tak citlivé a obklopené nejistotou, že letmý kousek odpadu může všechno zkazit.

V roce 2017 se tým astronomů pod vedením Linhua Jianga z Pekingské univerzity v Číně díval skrz dalekohled Keck I na Havaji a pozoroval GN-z11. Použili infračervený spektrometr připojený k dalekohledu a očekávali, že naskenují galaxii – 13,4 miliardy světelných let daleko a nejstarší a nejvzdálenější objekt, jaký kdy lidstvo vidělo – pro vodítka o rané historii vesmíru. GN-z11, stejně jako mnoho příliš starých a příliš vzdálených galaxií, lze vidět pouze v infračervené oblasti.

Nečekali, že budou svědky výbuchu. Pokud ale věříte následnému rozboru týmu, tak se přesně toto stalo. Po dobu 245 sekund zaznamenával Keck I něco, co vypadalo jako možný záblesk gama z počátku vesmíru.

Pozorování 13,4 miliard let starého záblesku gama, neboli GRB, by bylo velkým štěstím s podobnými hlubokými důsledky jako studium, no, všechno. „GRB a související emise mohou být použity k prozkoumání historie vzniku hvězd a reionizace v éře kosmického úsvitu,“ píše Jiang a jeho tým. Jejich úvodní papírUvedeno v časopise Science přírodní astronomie V prosinci 2020.

„Reionizace“ odkazuje na eony po půl miliardě let po Velkém třesku, kdy vodík tvořil většinu atomů v ionizovaném vesmíru a mlhavý prostor se stal průhledným. Je to tajemná epocha – první eony světla po období stovek milionů let, během kterých vesmír vířil temnými plyny.

Sledovat explozi v tomto časovém rámci by byl vědecký převrat. „To znamená, že záblesky gama mohou být efektivně vytvářeny velmi brzy,“ řekl Jiang listu The Daily Beast. Jinými slovy, exploze, které spojujeme se smrtí hvězd a tvorbou černých děr, se začaly odehrávat opravdu brzy. Pokud gama paprsky vybuchovaly před 13,4 miliardami let, pak to znamená, že se vesmír – jeho struktura a mechanismy formování galaxií – vyvinul Rychle V tom, co dnes kolem sebe vidíme.

Jiní astronomové však nebyli přesvědčeni, že Jiang a jeho tým viděli z dálky něco zajímavého. Tým vedený Michalem Michalowskim, astronomem z Univerzity Adama Mickiewicze v Polsku, říká, že pravděpodobnost, že se podíváme na gama záblesk ve vzdálenosti 13,4 miliard světelných let, je velmi malá. vysvětlit v přírodní astronomie v říjnu.

V astronomii je „červený posuv“ změna infračerveného podpisu vzdálené galaxie, která nám pomáhá určit její stáří. GN-z11 má přirozeně velmi vysoký červený posuv, což naznačuje, že je staré. Ale astronomové nepotvrdili existenci žádných jiných vzdálených galaxií tohoto věku. Další nejstarší galaxie, EGSY8p7, má červený posuv 8,7, což znamená, že je pravděpodobně o stovky milionů let mladší než GN-z11.

Astronomové budou muset najít více galaxií ve věkové skupině GN-z11 a strávit více času namířením dalekohledů na ně, aby zjistili, jak vypadají záblesky gama z těchto starověkých galaxií, poznamenal Michalkovský a jeho tým. „K detekci takto vzdálených galaxií je potřeba větší vzorek galaxií s velmi vysokým rudým posuvem.“

S největší pravděpodobností Jiang a jeho tým zachytili odraz od horního stupně 6 let staré ruské rakety Proton. „Hledali jsme Space-Track, největší veřejně dostupnou databázi pozemských satelitů a vesmírného odpadu, abychom našli objekt blízko blesku GN-z11 v době pozorování,“ napsal Michałowskiho tým. „Našli jsme vesmírný odpad Breeze-M.“

Tento konkrétní argument částečně vychází ze zdravého rozumu, řekl Michalovský deníku The Daily Beast. „Závěr je, že to byl buď mimořádný objev něčeho, co jsme ještě neviděli – záblesk gama záření při rudém posuvu 11 – nebo zjevné vysvětlení dobře definovaného vesmírného odpadu, o kterém jsme si jisti, že buď prošel, nebo z něj zmizel. zorné pole dalekohledu Keck…se všemi funkcemi kompatibilními s tím, že jde o blesk.

„Každý si může vybrat výklad, který preferuje, ale já o sobě nepochybuji,“ dodal Michalovský. Spor prý považuje za „vyřešený“.

Jiang a jeho tým se liší v názorech. „Podívali jsme se na naše záznamy a zjistili jsme, že tento satelit byl v naší původní analýze vynechán,“ vysvětlili. nový papír, jehož předběžná verze se objevila online minulý týden, ale dosud nebyla recenzována.

Jiang a dalšíJeho výpočty umístily ruský raketomet a potenciální záblesk GN-z11 palců do zorného pole dalekohledu – vzdálenost, kterou tvrdili, by měla zabránit jakékoli záměně mezi raketou a gama zábleskem ze vzdálené galaxie. Kromě toho dodali, že odraz střely „byl mnohem slabší, než jaký je vyžadován pro výrobu blesku“.

Celoroční přemísťování tam a zpět, které zahrnovalo další dvě hlavní kritiky závěrů Ťiangova týmu, skončilo zatím patovou situací, bez řešení. „Nikdy nepoznáme skutečnou povahu tohoto záblesku,“ řekl Jiang.

„ Každý si může vybrat výklad, který preferuje, ale já o sobě nepochybuji. „ – Michel Michalovský

Pokud máme hodně dobrých dat o potvrzeno Gama paprsky vybuchly z miliard světelných let, mohli bychom je porovnat s bleskem GN-z11 a zjistit, zda se shodují. Jiang řekl, že se podíval a nenašel nic, co by bylo možné srovnat. „Strávil jsem spoustu času zkoumáním,“ vysvětlil. „Bohužel jsme takové údaje nezískali.“

V budoucnu se to může změnit. Nejlepší dalekohledy – jako Nový vesmírný teleskop Jamese Webba NASA byl vypuštěn 25. prosince jako vánoční dárek—Kombinace velmi výkonných počítačů nám může pomoci odhalit a klasifikovat vzdálené erupce. S časem, štěstím a novými technologiemi možná konečně budeme moci přehodnotit blesk GN-z11.

Ale Bing Zhang, astronom z Nevadské univerzity a člen Jiangova týmu, nabádá k trpělivosti. Hodně. „Člověk potřebuje velmi výkonné dalekohledy k pozorování mnoha vzdálených, ale neustále slabých galaxií, aby se omezila rychlost výskytu zábleskových událostí podobných GN-z11,“ řekl The Daily Beast.

Je možné, že před rokem astronomové letmo zahlédli začátek vesmíru. Je také možné, že právě zahlédli ruské vesmírné smetí. V dohledné době se asi nedozvíme, který to byl.