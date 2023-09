Místní zdravotní agentura diskutuje o rostoucích případech koronaviru v St. Louis

ulice. LOUIS – Prezident neziskové zdravotnické organizace říká, že v naší oblasti zaznamenáváme nárůst případů koronaviru, a varuje, že SARS-CoV-2 pravděpodobně nikdy nezmizí.

Kendra Holmes, prezidentka a generální ředitelka Affinia Healthcare, říká, že odborníci očekávali v létě velký skok a dočkali se.

„Právě teď jsme v některých oblastech St. Louis asi 30 % pozitivních ve srovnání s asi 1-3 % dříve,“ řekla. „To opravdu není skutečný záznam toho, kde jsme, protože mnoho lidí používá domácí testy, takže 30 % je pravděpodobně mnohem vyšší.“

Holmes říká, že za velký skok v případech lze vinit mnoho faktorů.

„No, jsme v bodě, kdy děti (vracejí se do školy) a lidé jsou více doma, takže se to šíří jako jakékoli respirační onemocnění,“ řekla. „Lidé se pohybují venku… ale ve skutečnosti, když se děti vrátí do školy, vidíme, jak se to šíří.“

Je tu stříbrná čára – není tam tolik lidí, kteří jsou hospitalizováni jako dříve, říká Holmes.

„Lidé nyní chápou, co je to nemoc; Lidé byli očkováni. „Znovu říkám: Očkování určitě funguje jako prevence závažných onemocnění a úmrtí.“ „Víme, co máme dělat; už jsme tu byli. A skvělé je, že i když se tato čísla zvýšila, jsou poloviční než v loňském roce. Víme, co máme dělat. Takže pokud je výsledek vašeho testu“ Pokud jste pozitivní, zůstaňte pět dní doma a dalších pět dní noste roušku. Pokud se u vás objeví příznaky, nevystavujte jedince této nemoci.“

Federální vláda prozatím zastavila proplácení agentur za vakcínu. Zdravotní oddělení města a okresu St. Louis však stále nabízejí vakcíny zdarma, stejně jako Affinia Healthcare. Holmes říká, že koronavirus nezmizí a stejně jako nachlazení a chřipka budeme muset dělat chytrá rozhodnutí a žít s tím.

„Podniky musí být otevřené. Děti musí chodit do školy. Musíme udělat, co musíme, aby to nebylo tak, jak to bylo před třemi lety,“ řekla.