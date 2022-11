Tok RSV se rozšiřuje do dětských nemocnic v oblasti Chicaga

Děti s RSV zaplňují dětské nemocnice v oblasti Chicaga, což vede k delším pohotovostním čekacím dobám, příležitostným chirurgickým zpožděním a potížím s přesunem dětských pacientů mezi nemocnicemi.

RSV, což je zkratka pro respirační syncyciální virus, může způsobit rýmu, kašel a horečku a u většiny lidí je mírný a odezní během týdne nebo dvou. Někdy však může být vážnější, zejména u dětí, způsobit zápal plic a zánět malých dýchacích cest v plicích. Podle Centers for Disease Control and Prevention může být každý rok hospitalizováno asi 1% až 2% dětí mladších 6 měsíců, které jsou infikovány RSV.

RSV často stoupá během pozdního podzimu a zimy, ale letos dorazila brzy a onemocněla i některé starší děti. pojď nahoru předčasná hypertrofie jiných respiračních onemocnění To udrželo dětské nemocnice v oblasti Chicaga na měsíce přeplněné.

Dr Frank Belmonte, hlavní lékař Advocate Children’s Hospital, ve čtvrtek na Twitteru v reakci na tweet o podobných nárůstech v jiných případech napsal: „Jsme v obrovské krizi a absolutně potřebujeme všechny ruce na palubě pro naše děti!!!“ části země.

V Chicagu je procento návštěv pohotovosti dětmi mladšími 5 let kvůli RSV asi 10krát vyšší, než tomu bylo ve stejnou dobu v roce 2019, podle chicagského ministerstva veřejného zdraví.

„Vycházíme z pandemie, kde nebylo vystaveno mnoho dětí, protože jsme byli sociálně izolovaní a snažíme se chránit sami sebe,“ řekl Dr. Marcelo Malacotti, hlavní lékař v Lurie Children’s Hospital. „Bylo mnoho dětí, které možná nebyly předtím vystaveny viru a bylo to pravděpodobně poprvé.“

Někteří lékaři porovnávali tento tok RSV s tím, co nemocnice pro dospělé zažily v březnu 2020.

Dětská nemocnice University of Chicago Comer je plná už 53 dní v řadě. Od 1. září byl Comer schopen přijmout více než 670 nemocných dětí, které byly převezeny z jiných nemocnic, ale asi 500 dalším žádostem o převoz musel říci ne, protože již nemá lůžka, uvedli vedoucí představitelé Comer v e-mailu zaslaném všem. .. Fakulta a medicína Chicago 27. října.

V posledních letech mělo mnoho komunitních nemocnic v oblasti Chicaga Dětská lůžková oddělení uzavřenacož znamená, že když dostanou velmi nemocné děti, musí je často přesunout jinam.

„Některé z těchto dětí byly bohužel převezeny do nemocnic tak daleko jako St. Louis,“ uvedli vůdci Comer v e-mailu všem zaměstnancům o dětech, které si nemohou vzít z jiných nemocnic.

Kommer také zaznamenává nárůst počtu pacientů na pohotovosti o zhruba 150 % oproti tomu, co loni touto dobou zaznamenal. Za pouhý měsíc, od září do října letošního roku, vzrostl počet pacientů navštěvujících pohotovostní oddělení Kummeru asi o 32 %.

„Je to velmi vážné,“ řekl Dr. John Cunningham, hlavní lékař v Comer. Poznamenal, že v minulosti bylo mnoho dětí s těžkými případy respiračního syncyciálního viru ve věku jednoho až dvou let. Nyní nemocnice přijímá děti ve věku od 4 do 5 let. „Děti byly poslední dva roky nacpané (a) teď mají zpoždění s RSV.“

Malakoti řekl, že Lowryho dětská nemocnice také funguje na plný výkon, což znamená, že jeho rodina je obecně kompletní. Zatím řekl, že Lowry v této sezóně zemřel dvakrát na respirační syncyciální virus. Každý rok ve Spojených státech zemře na respirační syncyciální virus asi 100 až 300 dětí mladších 5 let.

Lowry musel odmítnout více žádostí o převoz z jiných nemocnic než obvykle.

Comer a Lurie oba odložili některé operace, aby zůstali otevřená další lůžka. Nemocnice také musely některé děti hospitalizovat na pohotovosti, což znamená držet je na pohotovostních lůžkách, dokud se lůžka neotevře jinde v nemocnicích.

„Jednoznačně to přetěžuje dětské zdravotní systémy,“ řekl Malakoti.

Míra RSV je vysoká i v jiných oblastech země, s některými Nemocnice byly hlášeny v jiných státech Postavte stany před jejich nouzovými místnostmi, zdvojnásobte počet dětí v pokojích a zvažte zavolání Národní gardy na podporu.

Lékaři z Lurie a Comer říkají, že v tuto chvíli nemuseli podniknout žádné z těchto kroků. Snaží se však být kreativní.

University of Chicago Medicine vyžaduje, aby zdravotnický personál, který se běžně stará o dospělé, dobrovolně pracoval přesčas s dětmi v Comer.

V pozdních odpoledních a večerních hodinách se Comer pokouší využít část čtvrtého patra jako „rychlý“ prostor pro děti přijíždějící na pohotovost s méně závažnými nemocemi, aby pomohl snížit tlak na pohotovost. Některé ze svých starších dětských pacientů také přenáší na lůžka pro dospělé v lékařském centru University of Chicago.

Comer také zvažuje změnu některých svých běžných lůžek na lůžka intenzivní péče.

Navzdory vysokému počtu dětí infikovaných RSV Malakoti řekl, že případy ještě nedosáhly vrcholu a situace se může zhoršit, než se zlepší.

Dětské nemocnice se také připravují na chřipkovou sezónu, která podle některých bude nejhorší za poslední roky. Riziko chřipky zůstalo v Chicagu v týdnu končícím 22. října nízké, i když podle chicagského ministerstva veřejného zdraví rostlo.

Pediatři nabádají rodiče, aby zajistili, že jejich děti budou očkovány proti chřipce. Lékaři říkají, že rodiče by měli nechat své děti doma, pokud jsou nemocné, zajistit, aby si umyly ruce, zavolat pediatrům, pokud jsou jejich děti nemocné, a přivést je na pohotovost, pokud je to naléhavé.

„Jsme velmi znepokojeni a připravujeme se na to, jak nejlépe umíme,“ řekl Cunningham.