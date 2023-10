Měsíční prach: Průlom ve stavbě Měsíce: Vědci využívají solární fúzi ke stavbě lunárních silnic

READ Případy viru opičích neštovic se rychle šíří v Evropě a Severní Americe: 10 faktů NASA chce koupit levnou a vysoce účinnou technologii ISRO: předseda ISRO S Somanath

Vědci se na základě experimentů prováděných na Měsíci domnívají, že měsíční prach může jednoho dne sloužit jako surovina pro stavbu silnic a přistávacích ploch na Měsíci využitím koncentrovaného slunečního světla přes velké čočky. Přistát Zahrnuje laserem indukovanou fúzi simulace Lunární půda zmíněno prostor Tečka com.Prach na Měsíci sestává především z měsíční sopečné horniny, která byla během milionů let rozemleta na jemný prášek kosmickými dopady a zářením. Přestože se Měsíc zdá bílý díky odraženému slunečnímu světlu, jeho půda je ve skutečnosti většinou tmavá. popelavý.Na rozdíl od Země, která je erodována větrem a vodou, Měsíc tyto procesy postrádá. Výsledkem je, že měsíční prach obsahuje mnoho částic s ostrými hranami, vysvětlil Juan Carlos Genis Palomares, letecký inženýr z Kalifornské univerzity. Allen University v Německo . Tato abrazivní vlastnost Měsíční prach Představuje velké nebezpečí pro průzkum vesmíru. A co víc, měsíční prach obvykle nese elektrický náboj, díky čemuž je podle Genis-Palomares obzvláště lepkavý a lepkavý. Tato lepkavá vlastnost může při vdechnutí vést k poškození lunárních přistávacích modulů, skafandrů a potenciálním zdravotním problémům.Ke zmírnění škod způsobených měsíčním prachem roverům na povrchu Měsíce je jedním z řešení nechat je cestovat po vybudovaných silnicích. Přeprava stavebního materiálu ze země je však nákladná. Proto se výzkumníci snaží co nejvíce využívat lunární zdroje. V nedávné studii Ginnis Palomares a kolegové experimentovali s jemnozrnným materiálem nazvaným EAC-1A, vyvinutý… Evropská kosmická agentura Jako alternativu k měsíční půdě zjistit, zda koncentrované sluneční světlo dokáže roztavit měsíční prach na pevné kamenné desky.Ve svých experimentech vědci simulovali koncentrované sluneční světlo pomocí laserů různých výkonů a velikostí, některé dosahovaly výkonu 12 kilowattů a šířky asi 10 centimetrů. Podařilo se jim vyrobit duté trojúhelníkové dlaždice o šířce asi 9,8 palce (25 cm) a tloušťce asi 2,5 mm. Tyto dlaždice se mohou vzájemně propojit a vytvořit pevné povrchy na velkých plochách měsíční půdy pro použití při stavbě silnic a přistávacích ploch.

Předchozí výzkum naznačoval, že intenzivní sluneční světlo nebo laserové paprsky by mohly spojit měsíční půdu do odolných struktur, ale experimenty nikdy předtím nevytvářely shluky této velikosti, ani nepoužívaly světelné paprsky této velikosti a síly. Podle Genis-Palomares by k zaostření slunečního světla a vytvoření paprsku tak silného, ​​jako jsou ty, které byly použity při těchto experimentech na Měsíci, byla zapotřebí čočka o průměru asi 5,7 stop (1,74 metru).

Tento přístup by mohl umožnit vytvoření lunárních dlaždic pomocí jednoduchého zařízení v relativně krátké době, což představuje slibné řešení Lunární konstrukce . Budoucí experimenty vyhodnotí odolnost těchto dlaždic vůči střelám a určí jejich vhodnost pro přistávací plochy. Výzkumníci mohou také provádět testy za simulovaných lunárních podmínek, jako jsou podmínky bez atmosféry a nízké gravitace, jako při parabolických letech. Takové testy jsou klíčové pro ověření proveditelnosti technologie před jejím použitím na Měsíci, jak zdůraznil Genis Palomares.