Maročané strávili svou druhou noc v ulicích poté, co silné zemětřesení zabilo více než 2000 lidí

Vyděšení Maročané poté strávili druhou noc v ulicích Silné zemětřesení Ničivé zemětřesení zabilo více než 2000 lidí, zatímco záchranáři závodili s časem, aby se dostali k obětem uvězněným v odlehlých horských vesnicích poblíž epicentra nejvíce postiženého ničivým zemětřesením.

Zemětřesení o síle 6,8 stupně Richterovy škály V pátek pozděBylo to nejkrvavější v Maroku za šest desetiletí. Podle US Geological Survey to bylo také nejsilnější zemětřesení, které zasáhlo oblast kolem starého města Marrákeše za poslední století.

Dosud bylo podle marockých úřadů zabito 2 012 lidí a 1 404 dalších vážně zraněno, ale očekává se, že jejich počet dále poroste, protože záchranáři prokopávají trosky zřícených domů v odlehlých oblastech pohoří Vysoký Atlas.

V historickém Marrákeši, největším městě v blízkosti epicentra a hlavní turistickou destinací, strávilo mnoho rodin sobotní noc venku, protože úřady varovaly obyvatele, aby věnovali zvýšenou pozornost následným otřesům.

Lidé se drželi dál od poškozených budov v přeplněném středověkém centru města i od okolních rudých hliněných hradeb, jejichž části se zřítily.

V parku Oliveira v centru Marrákeše spí stovky lidí včetně dětí a seniorů na provizorních přikrývkách a matracích. Rodiny se k sobě tiskly a snažily se trochu odpočinout po šoku a panice z předchozí noci.

Někteří přinesli tašky s oblečením a jídlem a připravovali se na delší pobyt mimo své domovy.

Mohamed Al-Aithadi, obyvatel Marrákeše, agentuře Reuters řekl, že staré opevněné město utrpělo vážné škody.

„Mnoho budov je hodně poškozeno. Některé z nich jsou mešity, některé domy a mnoho komunit bylo poškozeno,“ řekl marocký Američan, když stál před mešitou, jejíž minaret byl poškozen zemětřesením. .

Vyzval úřady, aby zintenzívnily úsilí o pomoc a poskytly jídlo, vodu a přikrývky obyvatelům nejchudších oblastí města.

Marocký král, král Mohammed VI., vydal pokyny ke zřízení výboru pro pomocné služby, který bude postiženým poskytovat péči, ubytování a jídlo.

Vlajky po celém městě jsou vyvěšeny na půl žerdi u příležitosti třídenního státního smutku vyhlášeného monarchií.

Na letišti v Marrákeši spaly desítky turistů na podlaze v hlavní hale a čekali na odlet. Lety do az turistického centra zůstaly většinou v provozu jako obvykle.

Karl Kurt/Getty Images Lidé hledají úkryt v parku poté, co zůstali bez domova kvůli zemětřesení z 9. září v Marrákeši v Maroku.

Hannah McKay – Reuters Lidé se shromažďují vedle poškozené budovy na ulici v marockém Marrákeši 9. září.

Nacho Dos/Reuters Mohamed, 66, stojí poblíž svého poškozeného domu ve vesnici Moulay Brahim v provincii Al Haouz v Maroku, 9. září.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Královské marocké ozbrojené síly evakuují tělo z domu zničeného zemětřesením, které 9. září zasáhlo horskou vesnici Tafghaght.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Za domy poškozenými nebo zničenými po zemětřesení, které 9. září zasáhlo Moulay Brahim v Maroku, stojí minaret mešity.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Lidé pláčou pro oběti zemětřesení Moulaye Ibrahima v Maroku 9. září.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Rezident proplouvá sutinami v marockém Marrákeši 9. září.

Saeed Al-Sharif / agentura Anadolu / Getty Images Poškozená budova v Marrákeši v Maroku 9. září.

Abdelhak Belhaqi – Reuters Záchranáři prohledávají sutiny v marockém Amizmizu 9. září.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Žena stojí 9. září před svým zemětřesením zničeným domem v Marrákeši v Maroku.

Musaab Al-Shami / A.B Lidé kontrolují poškozené domy v marockém Moulay Brahim 9. září.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Záchranáři pátrají po přeživších v zříceném domě v marockém regionu Al Haouz 9. září.

Fadel Sina/AFP/Getty Images READ Kim Severní Korea propouští velkého generála a vyzývá k přípravám na válku Žena se 9. září dívá na ruiny budovy v marockém Marrákeši.

Abdelhak Belhaqi – Reuters Poškozené auto stojí 9. září na ulici v marockém Marrákeši.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Obyvatelé se ukrývají venku po zemětřesení, které 9. září zasáhlo marocký Marrákeš.

Scény zkázy a zoufalství se objevily i ve vesnicích roztroušených na svazích pohoří Atlas, kde bylo epicentrum zemětřesení.

Tyto odlehlé oblasti byly svědky největšího počtu úmrtí, protože domy z hliněných cihel se zhroutily na obyvatele a kameny zablokovaly cestu záchranným týmům.

Letecké záběry ukázaly vesnice sedící na svazích, které byly po zemětřesení srovnané a zredukované na hromady suti.

Fátima (50) řekla CNN, že její dům v horské vesnici Asni byl zničen.

„Sotva jsem měla šanci popadnout děti a utéct, než jsem viděla, jak se můj dům zhroutil před mýma očima,“ dodala. „Sousedův dům se také zřítil a pod troskami jsou dva mrtví.“

Padesátiletý Mohammed z nedalekého města Werkan přišel při zemětřesení o čtyři členy své rodiny.

„Dokázal jsem se dostat bezpečně ven se svým dítětem, ale ztratil jsem zbytek. Můj dům je pryč,“ řekl.

Záchranné práce tam pokračují.

„Jsme v ulicích a úřady se snaží vyprostit mrtvé zpod trosek. Několik lidí bylo převezeno do nemocnice přede mnou. Doufáme, že se zpod trosek budou dít zázraky.“

V malém městě Moulay Brahim na záběrech zveřejněných agenturou Reuters bylo vidět, jak vesničané prokopávají trosky, aby získali těla.

Záchranáři závodí s časem. Prvních 72 hodin po zemětřesení je nejkritičtějším obdobím pro nalezení přeživších, protože stav uvězněných a zraněných lidí se po tomto období může rychle zhoršit.

„Říkají tomu ‚zlaté období‘, protože pokud chcete vytáhnout lidi z trosek, je čas to udělat,“ řekl Joe English, mluvčí Dětského fondu OSN (UNICEF).

Dodal: „Tato města a vesnice jsou odlehlá a těžko dostupná… Mezinárodní podpora a solidarita jsou zásadní.“

Vedoucí představitelé z celého světa vyjádřili Maroku soustrast a nabídli mezinárodní pomoc.

Francie aktivovala nouzovou pomoc financovanou místními vládami, zatímco izraelské pohotovostní služby byly připraveny mobilizovat v Maroku.

Spojené arabské emiráty zřídí „vzdušný most“ pro dodávky zásob a Alžírsko znovu otevřelo svůj vzdušný prostor pro humanitární pomoc a lékařské lety navzdory předchozímu přerušení diplomatických vztahů s Marokem. Türkiye také posílá personál a stany.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že silné otřesy, které zasáhly Marrákeš a jeho okolí, zasáhly více než 300 000 lidí.

Země nebyla svědkem podobné katastrofy od roku 2004, kdy zemětřesení o síle 6,3 stupně zasáhlo pobřežní město Al Hoceima a zabilo asi 630 lidí.

K nejhoršímu zemětřesení v Maroku v moderní éře došlo v roce 1960 poblíž města Agadir na západě země a zabilo nejméně 12 000 lidí.