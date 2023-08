Markéta Vondroušová přežije Ons Jabeur a zapíše se do historie Wimbledonu

Markéta Vondroušová V posledních dvou týdnech ve Wimbledonu překonala šance a Češka to dokázala znovu v sobotu v ženském finále, kde porazila favorita Anas Jabeur a stala se první nenasazenou ženou Open Era, která vyhrála slavný turnaj.

Světová 42. hráčka, která hrála ve svém druhém grandslamovém finále, porazila na centrálním kurtu šestku nasazenou 6-4, 6-4, aby se zapsala do historie, a spadla na trávník, když ji zasáhla ohromnost jejího úspěchu.

Od doby, kdy se Serena Williamsová v roce 2018, kdy Američanka umístila na 181. místě světového žebříčku, nedostala do finále Wimbledonu tak nízko na světě. Poslední nezařazenou ženou, která tak učinila, byla v roce 1963 Billie Jean Kingová.

Vondroušová byla loni v Londýně jako turistka, stále se zotavovala po operaci levého zápěstí. A na startu Wimbledonu, sedm měsíců po jejím nedávném návratu po zranění, s ní nikdo nečekal, že se mistrovského utkání zúčastní, ani samotná hráčka, jejíž manžel zůstal až do finálového zápasu v Česku, aby se postaral o jejich tým. Kočka, Frankie.

Ale Jabeurová se stala pátou nasazenou hráčkou, která na tomto turnaji podlehla 24leté hráčce, protože její nepředvídatelnost dokázala těžko přemoci její soupeřky, přičemž Tunisanka se obzvláště potýkala, přestože měla několik příležitostí ovládnout zápas.

„Tenis je šílený,“ řekla Vondroušová, juniorka a vicemistryně na French Open 2019 v rozhovoru na kurtu. „Jo, vážně nevím, co se teď děje, je to skvělý.“

Dylan Martinez / Reuters Jaber po porážce plakal.

Historie by se zapsala bez ohledu na to, který finalista zvedl misku Venus Rosewater, ale ohromnost této příležitosti nejvíce zatížila Jabeur, která nyní prohrála své druhé finále Wimbledonu za sebou, řekla po porážce, protože byla nejbolestivější. kariéra.. To byla také její třetí prohra ve velkém finále.

Ale to je to, co tlak dělá s hráčem, zvláště s hráčem, který má naděje nejen na celostátní úrovni, ale na celém kontinentu a zároveň se snaží vyrovnat se svými vlastními očekáváními, sny a minulými neúspěchy. Jabeur se opět přiblížila k tomu, aby se stala první Arabkou a Afričankou, která vyhrála hlavní tituly, ale jejích 31 nevynucených chyb se ukázalo jako drahé a čekání pokračuje. Její jediné čtyři z 10 bodů, které vyhrála, ji pravděpodobně také nějakou dobu těžce tíží.

„Nevzdám se, vrátím se silnější,“ řekla ústřednímu soudu a zároveň si utírala slzy.

Nepředvídatelný a nebojácný



Cliff Brunskill/Getty Images Vondroušová loni ve Wimbledonu nezávodila, protože se zotavovala ze zranění zápěstí.

Jabeur měl spoustu šancí zejména v prvním setu, ale ze sedmi brejkbolů měl jen dva a udělal 17 nevynucených chyb. Při nástupu Vondroušové by litovala statistiky.

Finalisté si vyměnili přestávky ve hrách dva a tři zápasu, za nerozhodného stavu 2:2 po sérii pohlcujících a zábavných základních bitev. Následovaly další přestávky – čtyři v jejich prvních sedmi zápasech – jak se do jejich hry vkrádaly nervy, které přidávaly napětí.

Vondroušová, nevyzpytatelná levoruká smolařka, která rafinovaně změnila taktiku. Neustále měnila tempo a točila míčkem a nakonec vzala první set, čímž si zajistila rozhodující brejk v deváté hře a dohrála set.

Osmadvacetiletá Jabeurová jen kroutila hlavou, když havarovala v úvodní části druhého setu, když její soupeřka shromáždila šest her v řadě, aby se dostala do vedení.

Posun tempa byl překvapivý, ale Vondroušová v posledních dvou týdnech znepokojovala soupeřky. Když není možné předvídat další výstřel, v mysli začnou hrát semena pochybností.

V tenise se ale věci mohou rychle změnit, a když Jabeurová vypadala, že visí z útesu, ze stavu 40:0 na podání Vondroušové se vrátila a vyrovnala. Naděje byla obnovena a národu se dýchalo o něco snadněji. Ale jen na krátkou dobu.

Jabeurová stále nedokázala zasadit smrtící úder hráčce, která se odmítla podrobit, a co je důležitější, Vondroušová brejkla, aby maximálně využila nervozitu soupeřky a pokračovala v nepředvídatelnosti zápasu.

Publikum fandilo Jabeur, nesmírně talentované Tunisance, která řekla, že jejím snem bylo vyhrát v All England Clubu, ale jejich hlasitá podpora nestačila a za stavu 4:4 Vondroušová znovu brejkla a odservírovala zápas, bekhendový úder. zajistil slavnou a zaslouženou výhru.