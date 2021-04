Předpovědi pro čtvrtfinále WTA Stuttgart, včetně Barty vs Pliskova

Šest z osmi nejlepších hráčů na semináři stále žije na Grand Prix tenisu ve Stuttgartu a výsledkem bude pravděpodobně i skvělý tenis v Německu. Jistě, všech osm hráčů, kteří zůstali v soutěži, se zoufale snaží uchovat své šance na zisk titulu, ale kdo si rezervuje své místo v semifinále?

Předpovědi pro čtvrtfinále tenisového turnaje WTA Stuttgart

Elena Svitolina naproti Petře Kvitové

z očí do očí: Kvitova 7-4 Svetolina

Tito dva mají dlouhou historii, protože se během své kariéry setkali jedenáctkrát. Výhodou oproti předchozím setkáním je Petra Kvitová se sedmi vítězstvími, ale poslední tři soutěže vyhrála Elena Svitolina. Kvitová je však obhájkyní titulu na Grand Prix tenisu WTA Stuttgart a je jasné, že miluje hrát v Německu.

Ve svém prvním zápase pohodlně porazila finalistku Australian Open Jennifer Brady, poté porazila Mariah Scary v epickém střetnutí, aby si rezervovala své místo ve čtvrtfinále. Svitolina zatím také hrála ve Stuttgartu dobrou tenisovou hru, přestože odehrála pouze jeden zápas a po prvním kole prvního kola v prvním kole zvítězila nad Angelique Kerberovou 7: 6, 6: 3. Série výsledků plně neodráží, jak blízko je zápas, protože Kerber promarnil silnou výhodu v tajbrejku první sady.

Světolina však byla zaslouženou vítězkou a nyní musí obrátit pozornost na Kvitovou. Češi se postarají o to, aby zastavili vítěznou sérii Světoliny proti ní, a měli by tak učinit, pokud budou i nadále porazit vítěze tempem, kterého dosud dosáhla v Německu. Svitolina se pohybuje dobře a je skvělým nástrojem, ale jen málokdo dokáže žít s Kvitovou, když najde svou známku. Obhájce titulu se musí přesunout sem.

Předpověď: Kvitová ve 2

Simona Halepová proti Ekaterině Alexandrovové

z očí do očí: Alexandrova 2-1 Halep

Je docela překvapivé vidět Ekaterinu Alexandrovu ve čtvrtfinále ve Stuttgartu. Rusům je na tvrdém kurtu pohodlnější a jejich údery na rovnou podlahu jsou pro ně také vhodnější. Těžké rány z obou křídel jsou však odměňovány na jakémkoli povrchu a to je přesně to, co Alexandrova dosud tento týden udělala. Ale i když jen málokdo čekal, že na turnaji bude pozdě, pro Rusko je to vlastně dobrý zápas. Má vedení 2-1 ve svých přímých konfrontacích se Simonou Halepovou, a to navzdory všem třem zápasům, které se hrají na tvrdém kurtu.

Halep je jedním z nejlepších antukových kurtů na Ladies Tour. Její rychlost kolem pole a schopnost znovu získávat míče z ní dělají noční můru, které čelí na této střeše. Hráči, kteří hrají s malým náskokem, jako je Alexandrova, se často snaží udržet úroveň potřebnou k tomu, aby zasáhli Halep pro dva sety. Ruska se tam dostala dobře, ale Halep – která zahájila svou kariéru dramatickým vítězstvím 6: 1 6: 3 nad Markétou Fondrosovou – by měla být schopna usadit se zde na své oblíbené střeše.

Předpověď: Halep ve 2

Arena Sabalenka proti Annette Kontavate

z očí do očí: Sabalinka 3-0 Contavit

Zdá se, že Arena Sabalenka doposud v roce 2021 přijala věci na červenou špínu. Dříve rozrušil běloruskou střechu, ale na Grand Prix Stuttgartu ve WTA zatím nevyhodila set. Vypadá to, že svět # 7 je tento týden v pohárovém závodě, pokud dokáže trpělivě hrát a čekat na příležitosti, jak uvolnit svou ohromnou sílu.

Udržujte úroveň, kterou jste tento týden zatím ukázali, a bude těžké ji porazit. Ve čtvrtfinále ji ale čeká těžká zkouška jako Annette Contavetové. Estonština je na blátě velmi pohodlná a ve Stuttgartu zatím vypadala skvěle. Sophia Keninová ve druhém kole rozeslala druhy ve dvou setech a rozhodně se jí podařilo udržet odpočítávání do její chyby. Pokud bude mít šanci tento zápas vyhrát, budete to muset udělat znovu.

Sabalenka ovládla jejich předchozí střetnutí, ale žádný z těchto zápasů nepřišel na antuku. Nakonec je Kontaveit nejlepším hráčem na této střeše. To je pravděpodobně její nejlepší šance na trefení skóre pro přímé zápasy. Možná to bude trvat hodně, ale Kontaveit by měl mít výhodu.

Předpověď: Kontaveit ve 3

Ashley Party vs Karolína Plíšková

z očí do očí: Párty 4-2 Plíšková

Bylo to možná trochu nespravedlivé, aby ji Karolína Plíšková odepsala na začátku turnaje. Český hráč ukázal hodně odvahy a odhodlání porazit dva ze tří hráčů, aby se dostal do čtvrtfinále ve Stuttgartu. V roce 2021 byla nepochybně mimo kondici a mimo kondici, ale Češky ukázaly záblesk jejího nejlepšího tenisu v Německu. je Také bývalý šampión A pro něco je to určitě důležité. K dosažení svého posledního zápasu proti Jeleně Ostapenkové však potřebovala 21 es. Pravděpodobně nebude schopen zopakovat tuto show ve čtvrtfinále a bude také čelit tvrdší zkoušce proti Ashley Barty.

Barty šel do antuky hladce, přestože loni nehrál na povrchu vůbec. Australanka je ve své obhajobě titulu v Miami velmi nová a nepochybně zde bude ráda vyhrávat turnaje typu back-to-back. Jejich všestrannost z nich dělá skutečnou hrozbu, protože Barty má skvělý povrch, což jí umožňuje předstihnout protivníka skluzavkami a v ideálních časech v rally sesadit střely a bloky. Party také pohodlně vede přímou soutěž, což naznačuje, že to není dobrá symbióza s Pliskovou.

Češi mají na hřišti více času. Kromě toho zde toho není mnohem víc. Pokud to udělá dobře, dokáže to udržet blízko, ale někdo pochybuje, že většinu tohoto zápasu stráví běháním po poli a pronásledováním všech druhů střel. Plíšková má tendenci prohrát zápasy tam, kde musí, protože soudní řízení je pro ni skutečným problémem. Barty má hodně rozmanitosti a je velmi chytrý hráč, který nenechá Pliskovou vstát a doručit. Světová jednička by měla semifinále dostatečně uklidnit.

Předpověď: Barty ve 2

