Machday: West Ham usiluje o postup v Evropské lize | buvolí sporty

Leicester je třetí, ale stále může vyhrát svou skupinu vítězstvími v posledních dvou zápasech, počínaje potenciálně těžkým zápasem proti Legii Varšava. Pouze osm vítězů skupin jde přímo do osmifinále – druzí vstoupí do play off s osmi týmy, které skončily třetí ve skupinách Ligy mistrů. Podobný systém funguje u týmů Evropské ligy na třetím místě, které sestoupily do Evropské konferenční ligy. Lyon je jediným týmem, který si skutečně zajistil postup do osmifinále Evropské ligy jako vítěz skupiny. West Ham může postoupit, pokud londýnský tým porazí Rapid Vídeň. Monako může udělat totéž, když porazí Real Sociedad, jako Eintracht Frankfurt, když porazí Antverpy.