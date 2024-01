Přerušovaný půst funguje na hubnutí – ale pouze za předpokladu, že dodržíte toto pravidlo: ScienceAlert

Přerušovaný půst je stále populárnější způsob, jak se pokusit zhubnout vynecháváním jídel. Nová recenze dospěla k závěru, že omezení stravy nemusí stačit k tomu, abyste se zbavili nějakého tělesného tuku, alespoň ne samo o sobě.

Vědci z University of Southern Denmark a Wageningen University v Nizozemsku shrnuli naše dosavadní poznatky o praktikování půstu.

V průběhu let bylo shromážděno mnoho údajů, které pokrývají různé aspekty způsobu, jakým přerušovaný půst ovlivňuje tělo. Jedním z klíčových poznatků je, že přerušovaný půst musí být kombinován s řízením příjmu kalorií, aby bylo možné zaznamenat jakýkoli úbytek hmotnosti. Rozhodující je snížení celkových kalorií, nikoli dlouhé přestávky mezi jídly.

„Když držíte přerušovaný půst, stále platí základní pravidlo, že pokud chceme zhubnout, měli bychom konzumovat méně kalorií, než spálíme.“ On říká Molekulární biolog Philip Robert z University of Southern Denmark.

„To znamená, že přerušovaný půst vám nedává možnost sníst neomezené množství jídla. Je to základní fyziologie a půst to nemůže změnit.“

V přehledu, který se zabývá účinky přerušovaného půstu na molekulární úrovni, se zabývá mnoho témat. Patří mezi ně uvolnění odbourávání tělesných zásob mastných kyselin, které poskytují energii, a Tvorba ketonů (Když vysoká rychlost odbourávání těchto mastných kyselin vede k produkci ketonů v játrech.)

List se také dotýká pocitů euforie, kterou cítí Někteří lidé dostanou Po několika dnech půstu začnou pocity hladu nahrazovat pocity radosti – možná v reakci na měnící se chemické procesy probíhající v těle a mozku.

To je něco, co Robert sám zažil během půstu. Právě teď si vědci nejsou jisti, proč se to děje, ale existuje jedna možnost Jsou to ketony Zásobuje mozek energií efektivněji, takže je ve šťastnějším stavu.

„Během půstu je mozek krmen ketony.“ On říká Roberte. „Možná proto se můžeš cítit tak jasně.“

Existují různé přístupy k přerušovanému půstu, kdy někteří lidé nejedí určité hodiny denně a jiní nejí během určitých dnů v týdnu. K těmto dietám se přihlásilo i mnoho známých osobností veřejného života.

Výzkumný tým poukazuje na mnohé zdravotní přínosy půstu nad rámec úbytku hmotnosti, které byly zaznamenány, včetně: Snížení krevního tlaku. Jasné ale je, že každý na půst reaguje jinak a pokud uvažujete o snížení příjmu potravy, je důležité poradit se s lékařem.

„Přerušovaný půst má skutečně mnoho zdravotních výhod, ale půst sám o sobě nevede k významnému úbytku hmotnosti.“ On říká Roberte.

Výzkum byl zveřejněn v Trendy v endokrinologii a metabolismu.