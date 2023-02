Černá díra naší galaxie se rozprostírá nad tímto mezihvězdným bodem jako Laffy Taffy

Minulý týden, vědci dal nám S další epizodou The Scary Supermassive Black Hole Diaries. Ve středu naší galaxie byla kamerami zachycena masivní prázdnota zvaná Sagittarius A*, která terorizuje obří masu mezihvězdného odpadu.

I když tato úžasná událost sama o sobě není úplně novým objevem, nejnovější podrobnosti týmu vědců, Publikováno 21. února v The Astrophysical JournalVytvořili dosud nejlepší obraz příběhu tohoto impozantního místa odsouzeného k záhubě.

aby bylo jasno, Sgr A*, a tedy vše v jeho těsné blízkosti, je od našeho výhodného místa na Zemi vzdáleno více než 20 000 světelných let, což technicky znamená, že tato extrémní situace nastala před více než 20 000 lety. Fotili jsme až teď, protože byla pořízena Takhle dlouho Aby se lesk způsobený bouří dostal k našim dalekohledům. Kvůli diskusi a obecnému rozumu o tom budu mluvit v přítomném čase.

Zpět k našemu vzrušujícímu oblaku prachu a plynu, tento objekt se nazývá X7, má hmotnost ekvivalentní asi 50 pozemským a zdá se, že vířil kolem Sgr A* po celá desetiletí šílenou rychlostí asi 700 mil každý. druhý. Ale co je důležitější, X7 byl pečlivě sledován odborníky po nejdelší dobu kvůli jeho extrémně matoucímu tvaru – vypadá jako Tic-Tac – a skutečnosti, že byl kvůli pohodlí velmi rychle přepracován.

Nyní byl filmový příběh X7 odhalen nám všem.

„Žádný jiný objekt v této oblasti nevykázal tak extrémní evoluci,“ uvedla Anna Cirlo, výzkumná pracovnice na UCLA a hlavní autorka článku.

Jak vysvětluje Ciurlo, X7 začala jako kometa. Ale ona a její kolegové výzkumníci jej sledovali téměř 20 let, během kterých sledovali, jak se prodlužuje, jak postupuje hlouběji…a hlouběji…v gravitační síle Sgr A*.

Anna Ciorlo/University of California



„Je vzrušující vidět významné změny ve tvaru a dynamice X7 ve velkých detailech v relativně krátkém časovém měřítku, jak na tento objekt působí gravitační síly supermasivní černé díry ve středu galaxie Mléčná dráha,“ Randy Campbell, spol. – autor článku a vědeckých operací na observatoři Keck, je to stroj, který pomohl týmu analyzovat, uvedl v prohlášení.

Teoreticky se výzkumníci domnívají, že by X7 trvalo přibližně 170 let, než by dokončila svou oběžnou dráhu kolem Sgr A* – ale ve skutečnosti se tam tento bod pravděpodobně úplně nedostane.

Objetí černé díry je neúprosné.

„Očekáváme, že silné slapové síly vyvíjené galaktickou černou dírou roztrhnou X7 na kusy dříve, než dokončí byť jen jeden oběh,“ uvedl v prohlášení spoluautor Mark Morris, profesor fyziky a astronomie z UCLA.

Což mě pravděpodobně přivádí k 852. epizodě The Scary Supermassive Black Hole Diaries. Zde je to, co se pravděpodobně stane s X7 během jeho případného zániku.

EHT spolupráce



Když přemýšlíte o supermasivních černých dírách, není neobvyklé si je představit, jak „hltají“ nebo „vysávají“ kousky vesmíru, možná dokonce v melodii vážného filmu. Hans Zimmer se na tebe podívá. Ale ve skutečnosti jsou tyto prázdnoty negativnější, než byste čekali – a to je dělá ještě děsivějšími.

Černé díry jsou roztroušeny po látce vesmíru a tak trochu jen sedí se svou masivní gravitací, dokud se hvězda – nebo v tomto případě mezihvězdný mrak – náhodně nepřiblíží příliš blízko. Okamžitě a bez námahy začne gravitace šelmy stlačovat, natahovat, kroutit a ohýbat tuto kouli. To se bude opakovat, dokud to nebude vypadat jako velmi dlouhá nudle. Tento proces se nazývá (zaslouženě) špagety.

Pomalu se ta věc s nudlemi přibližuje k černé díře, dokud nepřekročí neostrou hranici mezi naším vesmírem a čímkoli, co leží v propasti – horizontem událostí.

Mimo tuto oblast nemůže nic uniknout. Ani atomy, ani zvuk, ani světlo a už vůbec ne večeři X7, která se nyní smrskla. Ne, tato věc do té doby nebude součástí našeho vesmíru. Bude součástí jiné reality, ke které se my, lidé, nemůžeme dostat, aniž bychom zažili stejný osud.

A poté bod navždy „zmizí“.

Co přesně je X7? odkud se vzal?

„Jednou z možností je, že plyn a prach X7 byly emitovány v okamžiku, kdy se dvě hvězdy sloučily,“ řekl Cirlo a zdůraznil, že takové sloučení hvězd je v blízkosti černých děr velmi běžné. V tomto procesu je sloučená hvězda skryta ve slupce prachu a plynu, což může odpovídat popisu G objektů.

Navzdory skvělému novému objektivu týmu na těle je tato část stále záhadou.