LOOPERS vychází na PS4 16. února 2023

Prototyp A bude propuštěn Playstation 4 Kopie vývojářského klíče vizuální román LOOPERS Dne 16. února 2023 celosvětově vydavatel oznámil v posledním čísle Weekly Famitsu. Bude to stát 3 520 jenů

LOOPERS Poprvé byl spuštěn pro PC 28. května 2021 v Japonsku, poté následoval iOS prostřednictvím Google Play obchod s aplikacemi a Android přes aplikace google 20. července 2021. Verze Switch, kterou rovněž vydává PROTOTYPE, bude celosvětově spuštěna 2. června 2022 s podporou anglického, japonského a zjednodušeného písma.

Zde je přehled hry prostřednictvím PROTOTYPE:

Kolem

LOOPERS je sci-fi příběh vyprávěný prostřednictvím okouzlujícího psaní Ryukishi07 a nádherných vizuálů Kei Mochizuki. Sledujte skupinu mladých dospělých, kteří se snaží znovu a znovu utéct ze světa, ve kterém znovu žijí 1. srpna. Užijte si vizuální román plný přátelství, lásky, šílenství, smíchu a vášně, který vám vyrazí dech!

Podporuje tři jazyky

Text lze nastavit na japonštinu, angličtinu nebo zjednodušenou čínštinu (zvuk je pouze v japonštině). To zahrnuje text ve hře, možnosti a digitálního průvodce. Nastavení jazyka lze kdykoli změnit.

příběh

Tyler je středoškolák, který myslí jen na jednu věc – geolokaci (nalezení země pomocí GPS). Jednoho dne, když byl během letních prázdnin pohroužen do rybářského výletu, se on a jeho přátelé ocitnou zapleteni do záhadného jevu.

Fantazie a skutečný život se prolínají. Je to minulost nebo přítomnost? Je to skutečné…nebo šílenství?

Tyler a jeho přátelé se ponoří do abnormálního stavu známého jako časová spirála a jsou nuceni znovu a znovu prožívat stejný den.

Brzy se setkají s dalšími, kteří uvízli ve stejném kurzu. Spolu s vůdcem Simonem a tajemnou Miou si tato skupina říká Loopers.

Najdou Tyler a ostatní cestu ven, nebo jsou odsouzeni zůstat v této nekonečné smyčce navždy?

(V této hře nejsou žádné prvky větveného příběhu založeného na výběru.)

audio obsazení