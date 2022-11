Černý pátek nabídky na Nintendo Switch – nejlepší rané nabídky exkluzivit

Zde diskutované produkty byly nezávisle vybrány našimi redaktory. GameSpot může získat podíl na výnosech, pokud si koupíte cokoli z našich stránek.



s Černý pátek 2022 Jen o dva týdny později Nintendo odhalilo oficiální seznam nabídek, které mohou fanoušci očekávat u velkých prodejců a na eShopu Switch. Překvapení! The Vánoční balíček Nintendo Switch Objeví se již čtvrtým rokem. Balíček bude doplněn o nabídky některých oblíbených exkluzivit Nintendo Switch. Pojďme se podívat na oficiální nabídky Black Friday Switch od Nintenda a také na další skvělé nabídky Nintendo Switch, které jsou nyní k dispozici.

Oficiální nabídky her Nintendo Switch Black Friday zahrnují širokou škálu her, včetně dvojice her Zelda, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Animal Crossing: New Horizons a dalších. Tyto hry budou k dispozici se slevou až 20 $. Na Mario Kart Live: Home Circuit můžete také hodně ušetřit.

Ačkoli to technicky nesouvisí s Nintendo Switch, Sady LEGO Super Mario Aktuálně k dispozici s 20% slevou v Nintendo Store. Toto je v předčasné promo akci na Černý pátek, přičemž nabídky končí 16. listopadu.

Mezitím bude od 20. listopadu k dispozici prázdninový balíček Nintendo Switch a nabídky her. Všechny nabídky vyprší v neděli 27. listopadu.

Další brzké nabídky na Černý pátek

Níže jsme shrnuli všechny oficiální nabídky Nintendo Switch Black Friday. Během Černého pátku bude samozřejmě určitě více nabídek souvisejících se Switch, včetně slev na další exkluzivní hry u vybraných prodejců. Ve skutečnosti je nyní na Nintendo Switch spousta skvělých herních nabídek Black Friday od začátku, takže jsme je zahrnuli pod oficiální nabídky.