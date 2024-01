Lekce vynalézavosti jsou začleněny do modelu návratu Marsu

WASHINGTON – Vzhledem k tomu, že Mars Helicopter pokračuje ve výkonu daleko za očekáváním, lekce získané z tohoto roveru jsou začleňovány do rozvíjejících se plánů NASA na vrácení vzorků Marsu.

Laboratoř Jet Propulsion Laboratory NASA 2. ledna oznámila, že vrtulník Ingenuity Mars dokončil svůj 70. oblet.y Let 22. prosince. Vrtulník během 133sekundového letu uletěl 260 metrů a od svého prvního letu v dubnu 2021 nyní urazil asi 17 kilometrů.

Ingenuity je součástí mise Mars 2020 jako technologický demonstrátor se záměrem provést maximálně pět letů. Úspěch Ingenuity během těchto letů vedl NASA k tomu, aby pokračovala v létání s helikoptérou a přeměnila ji na průzkumný rover pro Perseverance.

Úspěch Ingenuity ovlivnil také plány NASA pro návrat vzorku na Mars (MSR). Agentura ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou v červenci 2022 oznámila, že na budoucí lander zahrne dva vrtulníky založené na Ingenuity, které odeberou vzorky odebrané Perseverance a vynesou je na oběžnou dráhu. Tyto vrtulníky budou sloužit jako záloha, pokud Perseverance sama nedokáže doručit vzorky na přistávací modul přepravou vzorků z povrchové schránky na přistávací modul.

Inženýři z JPL upravují design Ingenuity pro MSR. Ponaučení z létání s Ingenuity jsou „pevnou pravdou, kterou používáme k navrhování helikoptér pro získávání vzorků pro další misi,“ řekl Teddy Tzanitos, projektový manažer Ingenuity v JPL, během akce 15. prosince v Národním muzeu letectví a kosmonautiky. Centrum Udvar-Hazy, kde NASA darovala muzeu prototyp Stvoření použitého v pozemních testech.

Tato pozemní pravda zahrnuje vylepšené modelování jak aerodynamiky vrtulníku, tak jeho tepelného prostředí, což zajišťuje, že vrtulník nebude v noci vystaven extrémnímu chladu, řekl. „Na Marsu je to pro tak malý rover velmi obtížné,“ řekl.

Mezitím NASA pokračuje v revizi celkové architektury pro MSR poté, co nezávislý přezkum dospěl k závěru, že současný plán nebude připraven podle plánu a bude mnohem dražší, než se dříve očekávalo. Není jasné, jaké změny, pokud vůbec nějaké, by mohly vést u vrtulníků, které jsou v současné době plánované pro MSR.

Toto úsilí přináší „dobrý pokrok“, řekl Eric Ianson, ředitel programu NASA pro průzkum Marsu, v rozhovoru během akce. Řekl, že úsilí zůstává na časové ose oznámené na podzim, která volala po práci na revidované architektuře pro MSR, která má být dokončena v březnu, ale neuvedl další podrobnosti o probíhajícím přezkumu.

NASA v listopadu oznámila, že zpomalí práci na MSR, a to nejen kvůli revizi architektury, ale také kvůli obavám o rozpočet. Senátní návrh zákona o přidělení prostředků by MSR poskytl méně než třetinu jeho zhruba 950 milionů dolarů požadavku, a vzhledem k tomu, že agentura jednala na základě trvalého usnesení o financování programů na úrovni roku 2023 do začátku února, NASA se chtěla vyhnout „nejhoršímu scénáři“. dojdou peníze, pokud bude senátní návrh zákona nakonec schválen.

Obavy z rozpočtu se neomezují pouze na MSR, řekl Ianson, který také slouží jako zástupce ředitele Divize planetární vědy v ústředí NASA. „Díváme se na všechny naše úkoly a ujišťujeme se, že se podíváme na konzervativní čísla v jazyce Senátu a snažíme se ujistit, že nejsme na lyžích,“ řekl.

Tzantos řekl, že je rád, že může pracovat na dalším vrtulníku tak brzy po vybudování Ingenuity. „Všichni jsme si při práci na Ingenuity představovali, že generace našich dětí nebo generace našich vnoučat vytvoří druhou iteraci,“ řekl. „Nikdy jsme si nepředstavovali, že zatímco Ingenuity stále létá, budeme pracovat na další verzi vrtulníků pro Mars.“

Příbuzný