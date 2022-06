Trhy střední a východní Evropy – Forint po nečekaném nárůstu úrokových sazeb překonává ostatní

Anita Komovice BUDAPEŠŤ (Reuters) – Maďarský forint ve čtvrtek vyskočil poté, co centrální banka nečekaně zvýšila svou týdenní depozitní sazbu o 50 bazických bodů, což forintu pomohlo posunout se dále z rekordně nízkého hitu na začátku týdne. Centrální banka zvýšila týdenní depozitní sazbu na 7,25 % v týdenní aukci v eskalaci zvyšování úrokových sazeb, aby omezila rostoucí inflaci. Banka používá týdenní depozitní sazbu ke zvládání krátkodobých výkyvů trhu a základní sazba je aktuálně 5,9 %. Forint v tento den vzrostl o 0,68 % a vůči euru se obchoduje za 394,85, čímž překonává své regionální protějšky. Měna se na začátku tohoto týdne propadla na rekordní minimum 403, když se negativní nálada na globálním trhu přidala k tlakům doma kvůli rostoucím rozpočtovým deficitům, rostoucí inflaci a neshodám s Bruselem ohledně fondů EU. Tato měna si letos mezi svými regionálními protějšky zatím vedla nejhůře, od začátku roku 2022 klesla o téměř 6,5 %. „Někteří účastníci trhu očekávali zvýšení sazeb kvůli oslabení forintu, ale ne o 50 bazických bodů. pomohl forintu.“ řekl obchodník s fortnitem v Budapešti. Obchodník s pevným výnosem uvedl, že výnosy dlouhodobých maďarských státních dluhopisů klesly po zvýšení úrokových sazeb o zhruba 5 bazických bodů. Výnos standardního 10letého dluhopisu se pohyboval kolem 8,45 %. Výnosy dluhopisů eurozóny i výnosy ministerstva financí USA klesly poté, co Evropská centrální banka přislíbila novou podporu zadluženým jihoevropským zemím v bloku a zvýšila úrokovou sazbu americké centrální banky přes noc o 75 bazických bodů v souladu s očekáváním. Maďarská agentura pro správu dluhu (AKK) nabízí později během dne prodej dvou sérií dluhopisů v celkové výši 20 miliard Ft. Jinde česká koruna stagnovala, protože údaje ukázaly, že růst cen výrobců v Česku zrychlil v květnu meziročně na 27,9 %, což je nové 30leté maximum, což podporuje argumenty pro další zvýšení sazeb na červnovém zasedání centrální banky. 22. Rumunský leu klesl o 0,12 % na 4,9474 za euro. Akcie v regionu byly smíšené, Budapešť přidala 0,22 %, zatímco Praha klesla o 0,51 %. Bukurešť přidala 0,58 %. Trhy ve Varšavě jsou ve čtvrtek kvůli svátku zavřené. CEE SNAPSH AT MARKETS OT 1013 CET MEN CIES Nejnovější Previo Daily Změna naší závěrečné kotace v roce 2022 EURCZK ČEŠTINA 0 0 % EURHUF Maďarsko 00 00 % EURPLN Polština EURRON Rumunsko % EURHRK Chorvatsko % EURRSD Srbština 00 00 % Změna CET 1800 za den Nejnovější Daily Previo Naše změna Zavřít Změna 2022 .PX Praha 1299,3 1306,0 -0,51 % 5700 .BUX Budapes 39406. 39318. +0,22 -22,31 t 59 71 % .WIG20 Varšava <.WIG20 1707.1 1707.1 +0.00 -24.69> 1 1 % .BETI Buchare 12146. 12075. +0,58 -7,00 % st 41 98 % .SBITO Ljublja <.SBITO 1155.0 1152.3 +0.24 -8.00٪ P na P> 9 3% CRBEX Záhřeb <.CRBEX 2037.6 2037.6 +0.00 -2.00٪> 6 6 %. BELEX Bělehrad <.BELEX 824.30 826.17 -0.23٪ +0.43 15 e 15>%. Sofix Sophia <. Česká republika Spread Bond Republi c CZ2YT = ps CZ5YT = ps CZ10YT 0 ps Polsko PL2YT = ps PL5YT = 0 ps PL10YT ps FORWARD 3x6 6x9 9x12 3M interb ank Česká republika Maďarsko Polsko Poznámka: Cenové nabídky jsou požadovány **** FRA *** ****************************************************** ***** ** (Reportáž Jason Hofitt v Praze; střih Kim Coogle)