Lars zařadil jeden z nejlepších trierských filmů

Lars von Trier je filmař, který se s největší pravděpodobností cítí každý den jako další část dlouhého, pomalého pochodu ke konci světa. Proto jeho poslední 65. narozeniny 30. dubna nemusí vypadat jako něco na oslavu. Ale k lepšímu a často k mnohem horšímu poskytl Dane nejbezohlednějšímu ze všech katalog neobvyklých, šokujících a erotických filmů, které trvaly více než polovinu jeho života.

Kontroverzní filmař se nestydí za škrábání svého podpisu a má tendenci tlačit ho do nepohodlného tábora: od toho, jak se na filmovém festivalu v Cannes 2011 stane „persona non grata“ s jeho komentáři o porozumění Hitlerovi, až po Björk přísahu od jedná po vyčerpávajícím zážitku z natáčení filmu „Dancer in the Dark“. (Samozřejmě ho přivítal již v roce 2018 premiérou filmu „Dům, který postavil Jack“). Může být posledním z dlouhé řady toxických mužských režisérů, ale jeho práce přinesla jedny z nejlepších představení, která kdy natočila film. Ať už to byl jeho čin, nebo kvůli jeho hercům ve hře, zůstává předmětem debaty.

Od hrůz těla „Antikrista“ až po zoufalé zoufalství „Tanečnice ve tmě“ a „Dogvillova“ rozzlobeného vytí na Ameriku (zemi, do které nikdy nezasáhne, a to nejen proto, že nenávidí létání), von Trier se odváží diváci se dívají jinam, jeho kritici běží A křičí a jejich zástupci se často tlačí co nejníže. Někteří mohou být překvapeni, že Charlotte Ginsburgová, která po smrti svého malého dítěte v „Antikristovi“ hrála čarodějku v duševním a fyzickém pekle, a závislá na sexu, hledá při „erotické“ jízdě orgasmy na děsivých místech. Ukázalo se však, že to byl jeden z jeho nejgeniálnějších nápadů ve filmu Courageous Turns, obvykle jako náhrada za samotného režiséra.

Jedna věc je jistá: Lars von Trier nikdy neexperimentuje s něčím novým, i když skenuje a omezuje svou vlastní práci na několik rozmanitých výsledků, které se rozprostírají napříč studiovým odmítnutím hnutí Dogme 95, které vyvolal u Thomase Winterberga; technologii se daří zaměřit se výhradně na příběh a charakter) K maximálnímu ponoření do velkých ság, jako je Melancholia a metasérie sériového vraha Dům, který Jack postavil.

Brzy poté se von Trier vrátí k příležitostnému vyprávění příběhů třetí sezónou temné nemocniční komedie „Království“, která se svými prvními dvěma částmi v 90. letech patří k jeho nejrušivějšímu dílu. Před tímto velmi očekávaným návratem se podívejte na 15 z jeho nejlepších celovečerních filmů.

