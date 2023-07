Kreml říká, že Putin se po neúspěšném povstání setkal s vůdcem Wagnerů Prigozhinem

Vůdci předložili svou verzi toho, co se stalo. Potvrdili, že patří mezi pevné příznivce a vojáky nejvyššího vůdce a vrchního velitele ozbrojených sil, a uvedli, že jsou připraveni pokračovat v boji za vlast.

Prigožin se podle běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, Putinova spojence, vrátil do Ruska minulý týden. Obchodník z Petrohradu, Prigozhinova rodného města, řekl, že vůdce Wagnera se vrátil, aby získal peníze a zbraně zabavené ruskou vládou.

Budoucnost žoldnéřské skupiny zůstala nejasná. Setkání 29. června naznačuje, že podmínky původní dohody zprostředkované Lukašenkem, která umožnila Prigožinovi a Wagnerovi uniknout poté, co zastavili „pochod spravedlnosti“ do Moskvy, se stále vypracovávají. V dopisech zveřejněných krátce po jejich stažení Prigožin uvedl, že katalyzátorem vzpoury byl jeho konflikt s ministrem obrany Sergejem Šojgu a zejména rozhodnutí zařadit Wagnera do pravidelné armády.