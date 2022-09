Královna Alžběta II truchlila Británií a světem na pohřbu

Napsali Danica Krka, Mike Corder a Samia Clapp https://apnews.com/article/queen-elizabeth-ii-funeral-bfe59d9c8f31d339f2cec2f8479cc3ce

Londýn (AFP) – Spojené království a svět se rozloučily s královnou Alžbětou II Pondělní státní pohřeb přilákal prezidenty, krále, prince a premiéry – a davy lidí v ulicích Londýna a na hradě Windsor – na počest krále, který definoval jeho 70letou vládu.

V zemi známé svou okázalostí a vznešeností První státní pohřeb od Winstona Churchilla byl plný podívané: před bohoslužbou zazvonil zvon 96krát – jednou za minutu za každý rok Alžbětina života. Poté 142 námořníků Královského námořnictva použilo lana k odtažení lafety s její vlajkou pokrytou rakví do Westminsterského opatství, kde ji nesli dovnitř a asi 2 000 lidí od světových vůdců až po zdravotnické pracovníky se sešlo, aby truchlilo.

Projevů státu a monarchie bylo mnoho : Sarkofág byl potažen královskou standartou a nad ní Imperial State Crown, lesknoucí se téměř 3000 diamanty, koulí a žezlem.

Ale postava byla také přítomna: Rakev sledovaly do kaple generace Alžbětiných potomků, včetně krále Karla III., následníka trůnu prince Williama a 9letého George, druhého v pořadí. Na věnci nad sarkofágem byl napsán ručně psaný vzkaz „Na památku milujících a věrných“ a byl podepsán Charlesem R-Lerexem neboli králem.

„Tady, kde byla provdána a korunována královna Alžběta, se shromažďujeme ze všech částí země, Commonwealthu a národů světa, abychom truchlili nad naší ztrátou a vzpomínali na její dlouhý život v oddané službě a s jistotou. důvěru dodržet,“ řekl smutečním hostům děkan středověkého opatství David Howell.

Ceremoniál skončil dvěma minutami ticha po celé Velké Británii, po kterých účastníci zazpívali národní hymnu, nyní s názvem „God Save the King“.

Den začal brzy, když se dveře 900 let staré Westminster Hall zavřely pro smuteční hosty poté, co statisíce lidí pochodovaly před její rakví. .

Pondělí bylo vyhlášeno státním svátkem na počest Alžběty, která zemřela 8. září – a statisíce lidí se vylodily v centru Londýna. Být svědkem historie. Ti se tlačili na chodníky, aby po bohoslužbě sledovali, jak si rakev razí cestu ulicemi hlavního města. Když průvod míjel Buckinghamský palác, oficiální sídlo královny ve městě, zaměstnanci stáli venku a někteří z nich se ukláněli a dřepěli.

Mark Elliott (53), který cestoval z Lake District v severní Anglii se svou ženou a dvěma dětmi, aby procesí sledoval, vstal v 1:30 ráno, aby se podíval na dobré umístění poblíž paláce.

„Vím, že královnu neznáme, ale je naší hlavou státu už 70 let, máte pocit, že ji znáte, cítíte se jako součást rodiny,“ řekl.

Arcibiskup z Canterbury Justin Welby ve svém kázání ve Westminsterském opatství řekl, že „jen málo vůdců dostává tolik lásky, kolik jsme viděli“ ke královně.

Další lidé se seřadili na trase, kterou Kaaba vedla z hlavního města do hradu Windsor, a házeli do průvodu mnoho květin. Další miliony se připojily k pohřbu Živě a davy se hrnuly do parků a veřejných prostranství po celé Velké Británii, aby to sledovaly na obrazovkách. Dokonce i sváteční loga od Googlu se dnes proměnila v úctyhodnou černou.

Když rakev dorazila do hradu, byla tam dojemná připomínka její lásky ke zvířatům: ženich stál u cesty s jedním z jejích hříbat Emmou a dalším členem personálu, který držel vodítka dvou z ní. milovaný Cluj, Sandy a Moick.

Během slavnostního ceremoniálu v kapli svatého Jiří v areálu hradu děkan z Windsoru David Conner ocenil Alžbětu za její „život neomezené služby“ národu, ale také za její „laskavost, starost a uklidňující péči o svou rodinu, přátele a sousedé.“

Poté byly koruna, koule a žezlo odstraněny z vrcholu archy a umístěny na oltář – naposledy odděleny od královny. Její rakev byla spuštěna do královské krypty otvorem v podlaze kostela. Charles vypadal unaveně a emotivně, když truchlící zpívali státní hymnu.

V soukromé rodinné bohoslužbě byla královna později pohřbena se svým manželem princem Philipem.

Mezi truchlícími ve Westminsterském opatství byli americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron, všichni žijící bývalí britští premiéři a evropská královská rodina.

V Japonsku, jehož se zúčastnil i císař Naruhito, mnoho lidí usrkávalo pivo a sledovalo službu v britské hospodě Aldgate v tokijské elegantní čtvrti Shibuya.

Jeden z nich, Tomotaka Hosokawa, řekl: „Královna měla obzvláště dlouhou historii v zemi, která se může pochlubit dlouhou historií, a proto si zaslouží hlubokou úctu.“

Globální příval sympatií se dotkl krále, který v předvečer pohřbu vydal děkovný dopis lidem ve Spojeném království a po celém světě, v němž uvedl, že on a jeho manželka Camilla, královnina choť, byli „bezprostředně dojati“. velkým počtem lidí, kteří se přišli poklonit.

Gilly Fitzgeraldová, která byla ve Windsoru, řekla, že mezi truchlícími panuje pocit společenství, když se připravovali hodiny čekat, než uvidí průvod nesoucí královninu rakev.

„Je hezké být se všemi lidmi, kteří se všichni cítí stejně. Řekla, že je to jako velká rodina, protože každý cítí, že… královna byla součástí jejich rodiny.“

Zpráva o psech z Windsoru v Anglii. Přispěli reportéři Associated Press Sylvia Howe a Jill Lawless v Londýně a David Keaton ve Windsoru.

