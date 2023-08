Kontroverzní studie tvrdí, že předci lidí a lidoopů pocházejí z Evropy, nikoli z Afriky

nově identifikovaný lidoop a předchůdce člověka, Turecká Anatolie. (Obrazový kredit: Sevim-Erol, A., Begun, DR, Sözer, CS a kol., University of Toronto, EurekAlert)

Fosilie opice nalezená v Turecku může diskutabilně naznačovat, že předci afrických lidoopů a lidí se nejprve vyvinuli v Evropě, než migrovali do Afriky, uvedl výzkumný tým v nové studii.

Tento návrh vyvrací tradiční názor, že hominini – skupina, která zahrnuje lidi, africké lidoopy (šimpanzi, bonobové a gorily) a jejich fosilní předky – pocházejí výhradně z Afriky.

Nicméně objev mnoha fosilií homininů v Evropě a Anatolii (dnešní Turecko) již podnítil některé badatele Říci, že hominini se poprvé vyvinuli v Evropě . Tento pohled naznačuje, že pozdější hominini se rozptýlili do Afriky před 7 až 9 miliony let.

Spoluautorka studie David začal Paleontolog z University of Toronto vysvětlil, že mluví o společném předku homininů, a ne o lidské linii poté, co se lišila od předků lidí. šimpanz a bonobové, naši nejbližší žijící příbuzní.

„Od této divergence se většina lidské evoluční historie odehrála v Africe,“ řekl Begin Live Science. „Je také pravděpodobné, že šimpanzí a lidská linie se od sebe v Africe rozcházely.“

V nové studii vědci analyzovali nově identifikovanou fosilii opice z 8,7 milionů let starého naleziště Korakierler ve střední Anatolii. Pojmenovali to Druh Turecká Anatolie. „Anatolia“ je moderní turecké slovo pro Anatolii a „Turk“ odkazuje na Turecko.

Fosilie tomu nasvědčuje A. turečtina Pravděpodobně vážil kolem 110 až 130 lb (50 až 60 kg), což je přibližně hmotnost velkého šimpanzího samce.

Na základě fosílií dalších zvířat nalezených vedle něj – jako jsou žirafy, prasata bradavičnatá, nosorožci, antilopy, zebry, sloni, dikobrazi a hyeny – a na základě dalších geologických důkazů vědci naznačují, že nově objevená opice žila v suchém lese. Jako tam, kde mohli žít první lidé v Africe, ne v lesích moderních lidoopů. A. turečtinaJeho silné čelisti a velké zuby se silnou sklovinou naznačují, že mohl jíst tvrdá nebo tvrdá jídla, jako jsou kořeny, proto A. turečtina Pravděpodobně strávil hodně času na Zemi.

V nové studii se vědci zaměřili na dobře zachovanou částečnou lebku objevenou na místě v roce 2015. Tato fosilie zahrnuje většinu struktury obličeje a přední část mozku, oblast, kde mozek sedí, rysy, které pomohly tým. Výpočet evolučních vztahů.

„Poprvé jsem mohl rekonstruovat a vidět tvář jednoho z našich předků, kterou nikdo předtím neviděl,“ řekl Begin.

Vědci to naznačují A. turečtina a další fosilní lidoopi ze sousedních oblastí, např Ouranopithecus V Řecku a Turecku a Grecopithecus V Bulharsku vytvořila skupinu prvních homininů. To zase může naznačovat, že nejstarší hominini pocházejí z Evropy a východního Středomoří. Konkrétně tým potvrzuje, že starověké balkánské a anatolské opice se vyvinuly z předků v západní a střední Evropě.

evoluční otázky

vyhledávání pro Turecká Anatolie fosilie v Turecku. (Obrazový kredit: Ayla Sevim Erol, University of Toronto, EurekAlert)

Begin řekl, že jednou z otázek, které tyto nálezy vyvolávají, je, proč, pokud se hominini objevili v Evropě, už se tam nenacházeli, kromě nově příchozích lidí, a proč se starověcí hominini nerozšířili do Asie.

„Evoluce je velmi nepředvídatelná,“ řekl Begin. „Stává se to jako série nesouvisejících, náhodných událostí, které se vzájemně ovlivňují. Můžeme předpokládat, že podmínky nebyly vhodné pro přesun do Asie z východního Středomoří v pozdním miocénu, ale byly vhodné pro šíření v Africe.“

Pokud jde o to, proč „dnes v Evropě nenajdeme africké opice, Druhy vymírají „Pořád,“ řekl Begin.

Begin také varoval, že nechce, aby byl tento výzkum nesprávně interpretován nebo zneužit, aby naznačoval, že Eurasie je nějakým způsobem ústředním bodem lidské evoluce. Místo toho řekl: „Musíme vědět, kde se společný předek afrických lidoopů a lidí vyvinul, abychom mohli začít chápat okolnosti tohoto vývoje.“ „Před 14 miliony až 7 miliony let byly regiony, ve kterých se opice v Evropě, Asii a Africe nacházely, ekologicky odlišné, stejně jako mnoho regionů na těchto kontinentech je dnes odlišných. Znalost podmínek prostředí, ve kterých se naši předkové vyvíjeli, je zásadní pro pochopení našeho majetku.“

jiný vzhled

Místo vykopávek Korakirl. (Obrazový kredit: Ayla Sevim Erol, University of Toronto, EurekAlert)

Tento nový objev „rozšiřuje naše chápání skupiny, která se zdá blízce příbuzná žijícím africkým lidoopům a lidem.“ Christopher Gilbert paleontolog z Hunter College na City University of New York, který nebyl zapojen do této studie, řekl Live Science.

Gilbert však poukazuje na to, že nedávné komplexní analýzy fosilií velkých lidoopů a raných hominidů – skupiny, která zahrnuje lidi a vyhynulé druhy blíže příbuzné lidem než jakémukoli jinému zvířeti – nepodporují argument, že hominini pocházejí z Evropy.

Mnoho dalších odborníků zkoumá evoluční vztahy mezi fosilními a žijícími lidoopy pomocí modernějších metod, včetně dalších [groups] „Zjistili jsme, že mnoho evropských lidoopů se před orangutany rozcházelo, takže se pravděpodobně stali vzdálenými příbuznými afrických lidoopů a lidí,“ řekl Gilbert.

Kromě toho tyto komplexnější analýzy ukazují, že opice milují Anatolovius „Je pravděpodobnější nebo pravděpodobnější, že to byli noví migranti do Středomoří z Afriky, než aby migrovali zpět do Afriky,“ dodal Gilbert.

Fosilní hominini jako A. turečtina „Nenacházejí se převážně v Africe, protože v této době máme obecně špatný africký fosilní záznam,“ řekl Gilbert. „Připomíná mi starý axiom v paleontologii – ‚absence důkazů není důkazem absence‘.“

Begin však řekl, že nepřítomnost zkamenělin homininů v Africe je důkazem a podporou pro myšlenku, že hominini mohli pocházet jinde.

Begin a Gilbert však poukazují na to, že budoucí terénní práce v Africe a Eurasii při hledání fosilních lidoopů by měly pomoci tento problém objasnit.

Vědci podrobně popsali svá zjištění 23. srpna v časopise Communications Biology.