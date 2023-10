Kde je aktualizace nové generace pro Fallout 4?

Bylo to před více než rokem, když Bethesda Game Studios oznámilo aktualizaci nové generace pro Fallout 4, která by zlepšila vizuální stránku, zvýšila snímkovou frekvenci hry a zavedla do hry nějaký nový obsah (možná obsah Creation Club, ale stále). Od té doby, co bylo toto oznámení učiněno, však všichni o aktualizaci nové generace Fallout 4 mlčeli – kromě Petea Hinese, který před chvílí řekl, že to není tak důležité jako vývoj Starfieldu.

Fallout 4 zůstává nejoblíbenější hrou v sérii i osm let po svém vydání. Obsahuje více modů, než můžete zatřást Pip-Boyem, a obsahuje jeden z nejlepších stahovatelných obsahů, jaké kdy série viděla, přičemž všechny slouží k dramatickému zvýšení znovuhratelnosti hry. Bez ohledu na to hráči sedí a trpělivě čekají na slíbený upgrade nové generace Fallout 4 – tak kde to je?

V roce 2015 se objevil Fallout 4 a stal se nejprodávanější Fallout hrou v historii. Na vrcholu žebříčku se drží téměř deset let, i když mnoho fanoušků série věří, že předchozí tituly – jako New Vegas a Fallout 3 – jsou „lepší“ hry. To, že Bethesda Game Studios bylo ochotno odhalit next-gen aktualizaci pro Fallout 4 dlouho po vydání, naznačovalo přežití hry, ale nedává smysl, že tlachání o upgradu je od té doby zastaralé.

Před měsíci dostal Fallout 76 stínovou aktualizaci, díky které byl stabilnější, a věřilo se, že to má něco společného s „ve vývoji“ upgradu pro Fallout 4, protože oba běží na stejném enginu a sdílejí aktiva.

Ale zjevně tomu tak nebylo.

Jaká je tedy aktualizace nové generace pro Fallout 4?

Jde o upgrade zdarma ke stažení, který údajně posílí vše – vizuál, výkon, snímkovou frekvenci, možnosti platformy aktuální generace a také přidá do hry další obsah. Pravděpodobně to přivede tisíce hráčů zpět do hry, protože fanoušci franšízy budou dychtivě „vidět rozdíl“, ale více než rok Bethesda Game Studios o aktualizaci mlčí.

Je dobrý čas být fanouškem Falloutu

V posledních týdnech fanoušci série Fallout slavili odhalením data vydání televizní série Fallout založené na Prime Video. Předobjednali si také luxusní sadu Magic the Gathering založenou na univerzu Fallout. Nejen to, připojili se k Bethesdě na oslavu:

25 let pádu

15 let dolů 3

5 let výpadku 76

Ale pro ty, kteří jsou uzamčeni ve Fallout 4, je zpoždění aktualizace hry nové generace problémem. Existují teorie, že BGS čeká na pokles televizního seriálu, aby vygeneroval humbuk a pak současně vydal aktualizaci nové generace Fallout 4, ale to jsou jen spekulace.

Ve skutečnosti nikdo neví, kdy dorazí upgrade nové generace, což je nešťastné.

