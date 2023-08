Kanada vyřadí Českou republiku o titul mistra světa | Zprávy, sport, práce

Bližší pohled na vítězství Kanady 3:0 nad Evropou a Afrikou v sobotu odpoledne na Volunteer Stadium.

HRANÍ HRY – Treyton Mandziuk se střemhlavým úlovkem: S běžcem v skórovací pozici bez outů odpaluje David Sobotka muškařský míček do mělkého pravého středového pole. Mandziuk se bez váhání rozběhl plnou rychlostí k míči a všiml si, že míč je mělký. Udělá úžasný skok vpřed a dostane se ven. Hráč s bodovanou pozicí postoupil do třetího základu, ale nikdy v této směně nezasáhl homerun.

Kanadský hráč – Jackson Weir: Weir šel 3 na 3 na metu se třemi singly, poprvé do druhé základny, podruhé do pravého pole a potřetí do středu pole. Byl také prvním člověkem, který postavil Kanadu na palubu. ukradl druhou základnu a pak trefil domov zásahem od Treytona Mandzuika.

Hráč roku Evropy a Afriky – Dominik Resníček s potápěčským úlovkem na shortstopu. Se dvěma běhy na palubovce ve čtvrté směně Kanady se Evropa a Afrika zoufale snažily dokončit poločas. Když nikdo nešel, Kanin Jr. zasáhl do čáry uprostřed. Viděl to těsně hrající Řezníček a předvedl skvělý střemhlavý úlovek a v poločase dal Evropě a Africe druhé místo.

Velká směna – Ve spodní části čtvrté směny byla hra bez skóre. Oba týmy se snažily dostat na palubovku, dokud Treyten Mandzuik dvakrát neskóroval hluboko v poli, což umožnilo Jacksonu Weirovi vrátit se domů a na třetí místo posadil Braedena McQueena. S prvním pohledem na přihraný míč se McEwen snesl domů a dal Kanadě druhý pokus. Mandziwok byl druhý na svém double, ukradl také třetí místo v tomto pass ballu a byl připraven skórovat další run. Pak se k pálce dostal Brayden Nernberg a trefil jeden doprava, což umožnilo Mandziukovi běžet domů a dát Kanadě vedení 3:0.

Nejlepší úsilí – Evropa a Afrika se usilovně snažily vrátit a porazit Kanadu. Filip Záhořík trefil jeden míč po středu a byl připraven zkusit skórovat. Při první příležitosti rychle ukradl druhé místo a byl připraven skórovat. Zohorek bohužel nedokázal skórovat s Dominikem Řezníčkem, který ve druhém poločase dvakrát vystřelil hluboko. Díky Davidu Sobotkovi se dostal na třetí místo a dostal se do vedení na druhém místě, kterého porazil Sobotka o pole position.

Blikající kůže – Weir dnes kopci absolutně dominuje. S kompletní hrou o šesti směnách nedovolil žádný běh ke skórování a povolil pouze tři zásahy. Také vyškrtl celkem 13 těstů a neměl žádné vycházky.

Co říkají dospělí – „Bylo to opakování toho, co jsme viděli v národním šampionátu. Příběh o vedení 0-3 a nalezení způsobu, jak to vyhrát. Myslím, že dnešní příchod klukům opravdu pomohl, aby se takhle chovali dříve. Víte, že jste někde pohodlně.“ Řekl to kanadský ředitel Cole Warkin.

V národním šampionátu vyhráli 0-3 a pak se vrátili a vyhráli pět zápasů v řadě, aby vyhráli celý turnaj. Jelikož jsou nyní v kategorii poražených, doufají, že dosáhnou stejného výsledku.

Co říkají děti – „Museli jsme hrát dál, hrát s míčem, který hrajeme, protože když budeme hrát s míčem tak, jak umíme, mohl by to být pro nás dobrý začátek.“ řekl Jackson Weir. „Když jsem vyjel na kopec, připadalo mi to jednoduché. Už jsem prohrál jeden zápas. Na talíři jsem se méně bál a jako bych hrál na domácím hřišti.“

Co to znamená – Kanada postoupí a v neděli ve 13 hodin na Volunteers Stadium se utká s Mexikem. Prohra vyřadí Českou republiku z boje na mistrovství světa v Little League.

