Po letní přestávce pokračují bitvy EuroNASCAR na Autotramu Most

Již počtvrté ve své historii míří NASCAR Whelen Euro Series na Autodrom Most v České republice na GP NASCAR. Většina NASCAR Fest nabízí atrakce mimo trať pro závodní nadšence a celou rodinu a pestrý program závodů na dráze. Čtyři evropské závody NASCAR – dva v každém šampionátu – podtrhnou vzrušující program. Po letní přestávce jezdci zintenzívní svůj přístup, aby si zajistili klíčové body v mistrovských bitvách v roce 2023, a nálada může vzplanout, až se sezóna dostane do kritické hodiny. Trať dlouhá 4,212 kilometrů zaručuje velkolepé bitvy domů a desetitisíce fanoušků na trati i doma očekávají velkolepou událost poblíž česko-německých hranic.

Autotram Most s 21 zatáčkami má od svého otevření v roce 1983 bohatou historii motoristických závodů, ale město bylo známé tím, že pořádalo automobilové a cyklistické závody ještě předtím, než v roce 1978 vznikl současný okruh. Od té doby zavítaly na závodní dráhu desítky šampionátů automobilových, nákladních a motocyklových soutěží, ale Autodrom Most zůstává nejoblíbenějším pro testování a vývoj mezi výrobci závodních automobilů, protože jeho jedinečné uspořádání nabízí spoustu zábavy s rychlými, plynulými díly a technický pomalý sektor. Závodní trať nabízí spoustu vzrušení pro řidiče i fanoušky s mnoha možnostmi předjíždění.

Vittorio Grelli a Sebastian Bleekemolen jsou jediní dva jezdci, kteří vyhráli EuroNASCAR Pro na Autodromu Most, zatímco Tobias Danhauer a Alberto Nazca mají na české trati dvě vítězství na EuroNASCAR 2.

EuroNASCAR Pro

Vítěz závodu Brands Hatch a Vallelunga Gianmarco Ergoli navštíví trať jako lídr šampionátu. Se dvěma výhrami ve Spojeném království a dalším v Itálii má jezdec týmu CAAL Racing touhu rozšířit svůj náskok v šampionátu a vybudovat si pohodlný polštář před dvěma špatnými výsledky v pravidelné sezóně na konci NASCAR. GP Německa. Navzdory svým třem vítězstvím v závodech má jezdec z Říma dvanáct bodů před vítězem závodu ve Valencii a majitelem jezdce Speedhouse Lucasem Lasraem, který si během letní přestávky dobíjí baterky, aby vyzval Ergoliho o prestižní titul EuroNASCAR PRO.

Další uchazeč o titul je na třetím místě, 25 bodů za Ergoli: Anthony Cumban. Dvojnásobný šampion a manažer týmu PK Carsport se vrátí do Chevroletu Camaro #24, aby bojoval o své první vítězství v sezóně. Belgičan zatím zaujal svou důsledností, když v šesti závodech zaznamenal tři umístění v top 5 a pět umístění v top 10. Po svém prvním vítězství v sezóně s týmem Bleekemolen v Itálii se Vittorio Grelli posadil na čtvrté místo před Marcem Goossensem z CAAL Racing, který uzavřel 5 nejlepších.

Pět bodů dělí Ulysse Delsaux z Speedhouse a Vladimiros Tziortzis z Academy / Alex Caffi Motorsports na šestém a sedmém místě. Francouzi a Kypřané bojují o slávu v Junior Trophy, věnované jezdcům do 25 let, ale oba chtějí udělat další krok a zapojit se do bitvy o celkové prvenství. Fabrizio Armetta se dělí o jedenácté místo s Giorgiem Maggim a vede pořadí Challenger Trophy pro elitní amatérské jezdce v EuroNASCAR Pro. Italský jezdec The Club Motorsports má pohodlný náskok před Riccardem Romagnolim a Maxem Lanzou, ale pokud chce být ve vedení, nemůže udělat chybu.

EuroNASCAR 2

Dominance Vladimirose Tziortzise dostala první trhlinu v Itálii, kde Alberto Nazca a Paul Zoffro o víkendu vyhráli na Autodromo de Vallelunga, ale přesto Kypr, jedoucí v #5 Academy / Alex Coffey Motorsport EuroNASCAR FJ, vede průběžné pořadí EuroNASCAR 2. Poté, co na začátku sezóny nasbíral čtyři po sobě jdoucí vítězství v závodech, má Tziortzis 13 bodů před NASCAR a 17 bodů před Joffrewem, který získal své první vítězství v NASCAR na závodní dráze poblíž Říma. Po svém prvním umístění na stupních vítězů v sezóně skončil Gil Leinster čtvrtý a hladoví po dalších v sezóně, která podtrhuje jeho silnou konzistenci s Hendricks Motorsport.

Zdaleka nejlepší jezdec Rookie Trophy Thomas Dombrowski je celkově pátý. Francouz získal pět z možných šesti vítězství ve speciální klasifikaci nováčků druhé ligy NASCAR Whelen Euro Series. Jezdec týmu Bleekemolen Marco Stipp Motorsport Nick Schneider a Jack Davidson jsou na desátém a jedenáctém místě. Claudio Cappelli vede před 73letým Michaelem Bleekmolenem a Riccardem Romagnolim v hodnocení Legend Trophy pro jezdce ve věku 40 a více let, zatímco nejlepší jezdkyně na startovním roštu Ariana Casoli je 15.

V pátek bude klubová výzva pokračovat ve 3. kole sezóny NWES 2023. Deset jezdců prošlo rutinním testováním, přičemž dva šampioni – Gordon Barnes a Alain Moscheron – se chystali vyhrát rekordně třetí titul. Barnes zamířil na Victory Lane v Itálii, ale stále má co dělat, aby obhájil svůj titul poté, co se trápil při zahájení sezóny ve Španělsku. Veškeré dění od 26. do 27. srpna NASCAR Fest bude živě přenášeno na YouTube kanálu EuroNASCAR, Motorsport.tv a různých televizních službách po celém světě. Kvalifikace a všechny závody budou vysílány živě v sobotu a neděli.

EuroNASCAR Pro

Místní hrdina pro dvojí povinnost – Český favorit a šampion EuroNASCAR 2 pro rok 2021 Martin Tubeck bude řídit #7 Hendricks Motorsport Ford Mustang v obou šampionátech.

Návrat Mikaely Torčíkové – Slovenka, která žije v České republice, tvoří čistě ženský tým s Academy / Alex Coffey Motorsport v EuroNASCAR Pro.

Evgeny Sokolovsky je zpět – Marko Stip Motorsport opět nasadí dva vozy a Ukrajinec se vrátí za volant #48 Chevrolet Camaro.

EuroNASCAR 2

Alina Loebnegger se připojuje k Premotion – Po první polovině sezóny v EuroNASCAR Pro s RacingFuel Motorsport se Rakušan vrátí do EuroNASCAR 2 tím, že se připojí k PreMotion na Autodromu Most.

Kolekce Stephanie Mogorovic pro debut NASCAR – 20letá chorvatská jezdkyně Stefani Mogorovic bude debutovat v roce 2023 po dřívějším testování vozu NWES a v Lady Trophy se utká s Arianou Casoli a Alinou Loibneckerovou.

Matthias Hauer se vrací – Němec se vrátí do akce, aby bojoval o zisk Legend Trophy, což byla klíčová část plánu Speedhouse.

NWES PR