Dvě evropské země se dohodly, že posílí své partnerství s Filipínami v oblasti obranných technologií a digitalizace, přičemž prezident Ferdinand „Bangbang“ Marcos Jr. hledá podporu svých vlád při digitalizaci armády země a boji proti kybernetickým útokům.

Marcosovi bilaterální jednání s premiéry České republiky a Estonska otevřela cestu k prosazování priorit jeho administrativy.

S Českou republikou prezident požádal o pomoc při transferu technologií v obranném sektoru, protože by to podle něj mohlo posílit obranné výrobní kapacity země.

Foto s laskavým svolením RTVM

„Je to velmi užitečné pro program modernizace, který provádíme pro obranné síly na Filipínách. Na okraj summitu ASEAN-EU v Belgii.“

„Ale ještě zajímavější je, že kromě vybavení můžete vyrábět důlní technologie ze své země. [in our own country] „Některé zboží, které je nyní dodáváno jinými zeměmi a možná i používané… činí z Filipín centrum veškeré logistiky,“ dodal.

Program modernizace pro ozbrojené síly země byl jedním z Marcosových programů.

Mezitím se Estonsko zavázalo, že posílí svou spolupráci s Filipínami v oblasti digitalizace a elektronické správy – něco, co Marcos prosazuje, když pracuje na hospodářské obnově země a efektivních vládních službách.

Marcos se setkal s estonskou premiérkou Kajou Kallasovou k bilaterálnímu rozhovoru, kde Marcos vyzval Estonsko k digitální transformaci a upozornil na problémy, kterým čelí v důsledku kybernetických útoků.

Foto s laskavým svolením RTVM

Domníval se, že Estonsko „zdá se, že zvládlo technologie velmi dobře a můžete tomu čelit“.

„V současné době se nacházíme uprostřed digitalizace státní správy… Na národní i místní úrovni. S digitalizací a digitalizací také přicházejí problémy s kybernetickou bezpečností a víme, že Estonsko v nedávné minulosti odolalo útokům proti digitálním systémům. řekl.

Callas pozval Marcose na návštěvu Estonska, aby se naučil jeho taktiku.

„Kybernetické útoky a vše je propojeno… hodně jsme investovali do kybernetické bezpečnosti,“ řekl.

„Nemáte jednu velkou databázi. Ale máte mnoho menších, které jsou vzájemně propojené. Takže pokud jedna z nich dostane kybernetický útok, zhasne, ale vše ostatní zůstane nedotčeno,“ dodal.