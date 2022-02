Jak New York’s Vaccine State změnil účinky Keri Irvingové

Plánované změny v očkovacích mandátech v New Yorku mohou být krokem k tomu, aby Kerry Irving hrál domácí zápasy. Neočekává se však, že vydláždí cestu.

Starosta New Yorku Eric Adams v neděli oznámil, že město 7. března zruší požadavky na očkování pro „vnitřní stolování, fitness a zábavní podniky“ za předpokladu, že počet případů COVID-19 bude nadále klesat.

Oznámení přišlo uprostřed Širší uvolnění omezení COVID-19 Připsáno Pokles nových denních případů v celé zemi. Zatímco plánované stažení mandátů ze strany Adamse by Irvingovi zjevně umožnilo dostat se do Barclays Center jako divák, nezdá se, že by mu uvolnilo cestu k hraní domácích zápasů za Brooklyn Nets.

Bude Kyrie Irving hrát tuto sezónu za Barclays Center? (Sergio Estrada/Reuters)

Zpráva: Na Irvinga stále platí ‚Mandát pro soukromý sektor‘

The Shams Al-Shaaraniya z Athletic uvádí, že „mandát pro soukromý sektor“ Nepokrytý Adamsovou reklamou stále bránil Irvingovi v žalobě. Adams se ve svém nedělním prohlášení nezabýval „mandátem soukromého sektoru“. Vyhlásil podobnou cestu Odebrání oprávnění k maskování ze škol Počínaje 7. březnem a Dříve přísahal, že se vrátí do „normálního života“ z omezení COVID.

Bude Irving hrát tuto sezónu v Brooklynu?

Irvingovi bylo zakázáno hrát domácí hry, protože nedodržuje městské mandáty, které vyžadují, aby účastníci a účastníci zábavních podniků byli očkováni. Irving smí hrát na většině silničních yardů NBA a Nets souhlasili, že ho nechají hrát na částečný úvazek v prosinci. Od té doby odehrál 15 zápasů s průměrem 25,1 bodu, 5,3 asistencí a 4,8 doskoku.

32-29 Nets sedí na osmém místě na Východě uprostřed turbulentní sezóny, která zahrnovala dlouhé zranění Kevina Duranta a výměnu Jamese Hardena do Philadelphia 76ers v dohodě, kterou přinesl Ben Simmons. Durant a Simmons zůstávají na lavičce, zatímco Irving pokračuje ve hře na částečný úvazek. The Nets doufají, že Durant a Simmons se stihnou připravit na play-off, které začne 16. dubna. Irvingova přítomnost na domácích zápasech bude pro Nets vítanou zprávou.

Jak se věci mají, Nets nemají zaručené místo po sezóně. Budou muset postoupit přes ligové kolo, aby se dostali do play-off, pokud si nezajistí první šestku nasazenou.