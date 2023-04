Jak vyhrát v číslicích, novém slovu pro matematiku

Jsem přesvědčen, že jsou dva Typy nerdů: slovní hry lidé a lidé s čísly. Stejný Baví mě skládat písmena do slov, což ostatní cítí Manipulace s čísly v různých podobách . já Pokud jste čekali na matematickou verzi Wordle, máte štěstí – a dokonce kdybych slovní hříčka, možná najdeš toho nového člověka, Čísla, být přátelštější, než si myslíte.

Digits je momentálně nejžhavější logická hra v New York Times Dá se hrát na jejich webu zde. Každý nový den přichází s 5 malými matematickými hádankami a hvězdičky získáváte správným výpočtem cílového čísla pro každou hádanku.

Jakmile dokončíte zápas se všemi pěti, získáte shrnutí vaší hry ve stylu Wordle, které lze sdílet, například takto:

Čísla #4 (15/15⭐) 94 (94) ✖➖➖ 195 (195) ✖✖➕➖ 251 (251) ✖✖➕ 382 (382) ✖✖➖➖ 456 (456) ✖➖➕➖➖

Stejně jako Wordle nebo křížovky, každý dostane stejnou sadu hádanek každý den, A musíte počkat až Zítra pro nový.

Jak hrát číslice

Každá hádanka vám dává šest čísel pro začátek – nemůžete si je vybrat – a cílové číslo, kterého byste měli dosáhnout. ty c kombinujte čísla, která jste dostali Čtyři základní operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Pokud se vám podaří přesně trefit cílové číslo, získáte tři hvězdy.

Pokud se tam nemůžete dostat ale Podaří se vám přiblížit, získáte částečný kredit. Můžete sbírat 2 hvězdičky za dosažení vzdálenosti 10 od cíle nebo 1 hvězdičku za dosažení vzdálenosti 25.

Když provedete nějakou operaci – jako je například sčítání dvou čísel – tato dvě čísla zmizí z vašeho herního plánu a nelze je již nikdy použít. Jejich řešení je proto přidáno na váš herní plán Máte nové číslo, se kterým můžete pracovat. Řekněme, že jste měli přijít s číslem 103 a vidíte 4 a 25. Vynásobte tato dvě čísla a nyní máte na desce 100 (protože to je odpověď s 4 x 25). pak Je na vás, kdy nebo zda toto číslo použijete v budoucích výpočtech.

V nastavení, tam Sa „řetězový režim“, který udržuje vaše nové číslo vybrané (100, v našem příkladu), takže můžete okamžitě provést novou operaci s tímto číslem (například +3). Někdy však možná budete chtít provést několik operací, než zkombinujete jejich výsledky, takže ponechat režim vlákna vypnutý, když je hra detekována, je pravděpodobně dobrý nápad.

Nejdůležitější vlastností hrací desky – a věc, která z ní dělá tak dostupnou hru i pro nematematiky – je tlačítko Zpět. (Vypadá to jako kruhová šipka na levé straně desky.) Litujeme rozhodnutí, které jste právě udělali? Několikrát stiskněte tlačítko Zpět a začněte znovu.

Jak vyhrát na Digits

Někdy se vám možná podaří podívat se na tabuli a okamžitě určit cestu k odpovědi. To se s největší pravděpodobností stane s první hádankou dne; Zdá se, že to bude čím dál těžší.

Ale co když nevíte, kde začít? Zvláště když se čísla zvětšují, považuji za užitečné dostat se do správného hřiště. Pokud například vidím 251 jako cíl, moje první myšlenka je často něco jako: „Mohu trefit 300?“

Násobení velkých čísel je často tím nejlepším prvním krokem, když máte tříciferný cíl. Využijte toto tlačítko zpět A vyzkoušejte několik různých způsobů, jak to udělat – a Nebo můžete například vynásobit 23 10 nebo 25 11.

Jakmile budete mít blízké číslo, porovnejte ho s cílem. (Není ostuda použít pro tento krok kalkulačku, jen si to překontrolujte.) Pokud je například cíl 382 a podaří se vám dosáhnout 396, rozdíl je 14. Mohu použít zbývající čísla k vytvoření 14, a pak to odečíst?

Počet použití tlačítka Zpět není omezen, takže hádanku tiskněte, dokud neuděláte určitý pokrok. Pokud se vám to úplně nedaří, existuje možnost odhalit řešení. Pokud se přiblížíte – řekněme dvě hvězdy – odhalení řešení ztratí vaši schopnost pokračovat ve snaze získat třetí hvězdu. Ale pokud vy vlastně Má tři hvězdičky, možná vás bude zajímat srovnání vašeho řešení s New York Times. Při několika příležitostech jsem byl schopen získat odpověď v méně krocích než oni, a to je dělat cítím se jako Matematický šmrnc… I když jsem stále mezi vámi a mnou Více než hra se slovy o osobě.