Android zavádí reakce iMessage ve Zprávách Google

jak jsme my spatřen v listopadu a následovat Nejnovější dávka podpory RCS Na iPhonu začátkem tohoto měsíce začaly Zprávy Google zavádět iMessage Feedback v beta verzi pro uživatele Androidu.

Po zavedení do vašeho telefonu Android budou Zprávy Google přesměrovat vaše interakce iMessage (oficiálně označované jako „Tapbacks“) odeslané uživateli iPhonu v reakci na SMS/MMS. Místo toho, aby se zobrazila jako obtěžující textová kopie (například oblíbený „test“), odpověď se zobrazí na vašem zařízení v pravém dolním rohu odeslané bubliny zprávy. , podobně jako u iOS jako u iOS.

Google však v procesu překladu učinil několik zajímavých rozhodnutí. Emodži iMessage „Srdce“ se změní na emodži „Usmívající se tvář se srdcem a očima“. Podobně „Haha“ znamená „tvář se slzami radosti“. Vykřičník se stává tváří s otevřenými ústy a otazník tváří myslitele. Palec nahoru/dolů zůstává věrný jejich protějškům iMessage.

Rozhodnutí společnosti Google používat namísto emotikonů obličejové emotikony může mít jiný význam. Tváře vypadají spíše hravě a přehnaně než přímočará povaha Tapbacků. Tady by neškodilo nějaké sjednocení mezi Googlem a Applem.

Jak je uvedeno v komentářích, možnosti Google pro „interakce s iPhonem“ s tím nejdou RCS Interakce, ale zdaleka to není 1:1 se šesti možnostmi proti sedmi. Bez ohledu na to je třeba dávat velký pozor na připojení k zachycení původního záměru zdrojové zprávy, kterým by v tomto případě měly být Tapbacks.

Toto přesměrování je ve výchozím nastavení povoleno, ale můžete ručně vypnout „Zobrazit reakce iPhone jako emotikony“ z úplné nabídky Zprávy > Nastavení > Upřesnit. Když kliknete na reakci, Google vysvětlí, jak byla „přeložena z iPhonu“ s větším zobrazením emotikonů a jména odesílatele, což se hodí pro skupinové chaty.

Reakce iMessage se začaly objevovat pro uživatelé beta ze Zpráv Google, ale zatím není široce zavedena. Ode dneška jej máme živě pouze na jednom zařízení (Pixel 6 Pro).

ikona iMessage text iMessage Emodži ve zprávách Google srdce roztomilý 😍 vynikající Milovaný 👍 mračit Nemít rád 👎 Haha vysmívat se 😂 vykřičníky potvrzeno 😮 Otazník otázka 🤔

