První ukázka Androidu 15 přichází tento týden

Podle ohlasů veřejnosti se Google chystá vydat první náhled Androidu 15 koncem tohoto týdne.

v Komentář byl zveřejněn V projektu s otevřeným zdrojovým kódem pro Android v úterý ráno vývojář Google uvedl, že první ukázka Androidu 15 je „naplánována“ na čtvrtek 15. února 2024. Vývojář to nazývá „Android V“, což odkazuje na interní konfety vydání. Kódové označení „Vanilla Ice Cream“.

Možná má smysl počkat, až bude k dispozici Android V? První vývojářské preview je naplánováno na 15. února

Pokud načasování vydrží, první vývojářská ukázka Androidu 15 dorazí něco málo přes týden po uvedení Androidu 14 QPR3 Beta 1. Poněkud pozoruhodně, první vývojářská ukázka Androidu 15 dorazí později než loňská ukázka, která byla vydána dne 8. února 2023. Pro srovnání, druhá čtvrtletní aktualizace na Android 13 byla v té době stále v testování.

Je bezpečné předpokládat, že pouze zařízení Pixel budou způsobilá pro Android 15 Developer Preview, jak tomu bylo v minulých letech. Ti, kteří se zaregistrovali pro beta aktualizace, se pravděpodobně prozatím budou držet Androidu 14, protože sestavení Developer Preview jsou obvykle méně stabilní a nejsou připraveny pro veřejné použití.

Tento náhled pro vývojáře Android 15 by měl poskytnout náš první solidní pohled na to, co lze očekávat od příští výroční verze mobilního operačního systému Google. Za poslední rok jsme však dostali několik rad v podobě funkcí objevených/aktivovaných naším týmem APK Insight, které Google ještě nevydal. Nejdůležitější z nich je funkce „Private Space“, která vám umožní skrýt a uzamknout zobrazení určitých aplikací v seznamu aplikací.

Co byste chtěli vidět z vývojářského náhledu Android 15? Plánujete instalaci nebo čekáte na zkušební verzi? Dejte nám vědět v komentářích níže.