Jak se postit: Věda tvrdí, že přerušovaný půst nemá žádné nevýhody s mnoha prokázanými zdravotními přínosy

Od wellness kruhů po náboženské obřady, půst praktikují lidé ze všech společenských vrstev az různých důvodů.

Ve skutečnosti jsou Spojené státy poslední průzkum Ukažte, že 10 % Američanů tvrdí, že se účastní nějakého typu půstu. To je více než u jiných běžných stravovacích postupů, jako je veganství (3 %), středomořský styl (5 %) a keto (7 %).

Existují však skutečné zdravotní přínosy kontroly nad omezením kalorií? Jak lidé poznají, že by se měli snažit držet půst?

„Zdá se, že přerušovaný půst nebo… omezení jakéhokoli jídla, které jíte, na určitý počet hodin denně, nemá žádnou nevýhodu,“ řekla ABC OTV spisovatelka National Geographic Fran Smithová.

Smith objevil vědu za půstem Pro novou publikační řadu „Mind, Body, Wonder“.

Tzipi Strauss, lékařka, která vytváří centrum pro dlouhověkost v izraelském Sheba Medical Center, říká Smithovi.

desetiletí výzkumu Smith zjistil, že ukazuje pozitiva půstu. Je to dobré pro kontrolu hladiny cukru v krvi, podporu zdraví srdce, snížení nadváhy, ochranu před chronickým onemocněním a možná oddálení poklesu kognitivních funkcí.

Může dokonce pomoci zvrátit účinky stárnutí.

„ [ Intermittent fasting ] Posiluje tento buněčný proces zvaný autofagie, což je fantastický způsob, jak říci, že se požírá. Vaše buňky samy požírají své vlastní zbytky, řekl Smith, a to umožňuje buňkám, aby se doplňovaly přísadami, které jsou skutečně funkční a fungují lépe.

Smith vysvětlil, že tento výzkum se nevztahuje na dny půstu, což může vést ke ztrátě svalové hmoty a dalším problémům.

Krátká období bez jídla však mohou fungovat téměř u každého, dokonce i u lidí s fyzicky náročným životním stylem. Jeden Stay ukázaly, že hasiči ze San Diega, kteří pracovali během sezóny těžkých požárů v Kalifornii, reagovali dobře, když byl zaveden režim půstu.

„Nebyly žádné problémy s výkonem a ve skutečnosti stravovací režim ukázal všechny druhy výhod… ve skutečnosti prokázali zlepšení jejich srdeční funkce a hladiny cukru,“ řekl Smith.

Od každodenního vynechávání snídaně po týdenní změny stravovacích návyků vědci vyzkoušeli různé půstové protokoly – dokonce i na sobě. Může to být dokonalý poměr toho, kolik a kdy jíst, ale věda ještě musí přijít na to, co to je.

„Jedna z věcí, která je pro mě na hlášení tohoto faktu zajímavá, je to, kolik vědců v oblasti stárnutí a dlouhověkosti se skutečně postí… nakupují důkazy,“ řekl Smith.

Sečteno a podtrženo: Zjistěte, co vám vyhovuje.

„Jakýkoli protokol o půstu je lepší než žádný,“ řekl Smith.

Smithová ve svých zprávách zjistila, že výzkumník navrhl dietu, která přiměla vaše tělo, aby si myslelo, že se postí. Přečtěte si více NatGeo.com.

