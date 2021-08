Jak opravit chybu Alt + Tab v systému Windows 10

Fotografie : Průhledná ( boj s akciemi )

Alt + Tab je jednou z nejlepších zkratek systému Windows 10. Nejen, že vám umožňuje přepínat mezi aplikacemi, ale také vám umožňuje zobrazit náhled všech vašich otevřených oken, abyste si mohli přesně vybrat, na kterou chcete přepnout. Je to velmi dobré, existuje dokonce i soubor Plug-in jiného výrobce pro macOS abych to zopakoval. Bohužel je také nyní zlomený. Ale tady je návod, jak to opravit.

Proč je zkratka Alt + Tab deaktivována?

Z nějakého důvodu aktualizace KB5005033 ze srpna 2021 (stejně jako náhled KB5004296 z července 2021) pro Windows 10 vypnul Alt+Tab. Žádné vysvětlení, proč, ale něco v aktualizaci narušuje schopnost Alt+Tab fungovat.

To však neznamená, že vás Windows po stisknutí Alt + Tab zcela ignoruje. Systém se stále pokouší implementovat zástupce, ale různými způsoby selhává. Normálně, když stisknete Alt + Tab, cyklicky se prochází různými okny aplikací a poté po uvolnění kláves otevře vybrané okno. s touto chybouAlt + Tab vás často pošle zpět na plochu. Pokud je dotyčná aplikace v režimu celé obrazovky, zobrazí se vám černá obrazovka, když se na ni znovu pokusíte přepnout, bez možnosti se k této aplikaci skutečně vrátit.

Má dokonce vlastní mysl: Jeden uživatel uvedl, že při spouštění hry na celou obrazovku ze Steamu Windows Alt-Tabs hru opustí a vrátí se na plochu.

Jak vyřešit problém Alt + Tab v systému Windows 10

Naštěstí máme řešení této chyby, i když podivné. Chcete -li Alt + Tab vrátit zpět do funkčního příkazu, jednoduše deaktivujte Soubor novinky a výhody krmit. Chcete-li to provést, klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a poté přejděte na „Novinky a zájmy, pak vybertevypni to. “

Alternativně můžete odinstalovat aktualizaci, která způsobila spuštění chyby. Tuto metodu však nedoporučujeme, protože přijdete o důležité opravy zabezpečení poskytnuté aktualizací ze srpna 2021. Přechod na předchozí verzi systému Windows vám tyto chyby zabezpečení ponechá otevřené.

Pokud však chcete aktualizaci odinstalovat, postupujte takto: Přejděte na „Aktualizace a zabezpečení, “ kliknout “Zobrazit historii aktualizací, poté stiskněteOdinstalujte aktualizace. “Teď, kdo.” kontrolní panel, zvolte aktualizaci KB5004296 (náhled z července 2021) nebo KB5005033 (srpen 2021) a klikněte na tlačítko Odinstalovat.