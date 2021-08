David Krejci uzavírá možnost návratu do Bruins

Krejci trvá na tom, že se navzdory optimismu týmu do Bruins nevrátí Původně se objevil NBC Sports Boston

Bruins znělo optimisticky, že David Craigie by se mohl vrátit do Bostonu někdy v příští sezóně. Podle Krigseyho je tento optimismus na místě.

Středisko veteránů uspořádalo v pondělí úvodní tiskovou konferenci s HC Olomouc, klubovým týmem české extraligy, který podepsal roční smlouvu. Zdá se, že plánuje tuto smlouvu dodržet.

„Zůstanu v Olomouci celou sezónu,“ řekl Krigsey na své tiskové konferenci. Webové stránky HC Olomouc (Přeloženo z češtiny do angličtiny). “Podepsal jsem roční smlouvu. V tuto chvíli mi není úplně jasné, co bude dál, ale vrátit se na jaře zpět do Bostonu rozhodně není ve hře.”

Volný hráč po sezóně 2020-21, oznámil Krejci na sociálních médiích Opouštěl NHL Ukončit hokejovou kariéru v rodném Česku, kde má ještě rodinu. Podle hlavního trenéra Bruins Bruce Cassidyho Krejci týmu neřekl, že s hokejem NHL skončil, a zanechal dojem, že se do USA může vrátit později v sezóně.

„(On) nezamkl dveře, když ses vrátil,“ Cassidy Řekl to během rozhlasového rozhovoru postoupit tento měsíc. „… budeme pokračovat v práci … uvidíme, jak dokážeme zaplnit tu díru a uvidíme, kde bude David později v sezóně.“

Generální manažer Bruins Don Sweeney také Popsat Craigseyovu situaci jako „otevřenou“, Přiznal, že Bruins „přemýšlel, zda by se mohl v určitém okamžiku vrátit“.

Kritchie pravděpodobně učiní pevnější rozhodnutí o pobytu v České republice od posledního rozhovoru s Bruins. Nevyloučil ani návrat do NHL po skončení smlouvy HC Olomouc v příští sezóně. Boston by ale neměl počítat s tím, že by pětatřicetiletý hráč měl v této sezóně na sobě černé a zlaté.

Charlie Coyle je pravděpodobným kandidátem, který nahradí Krejciho jako druhou sérii Bruins, ale bude mít co dohánět: Krejci skončil v minulé sezóně na druhém místě v týmu s 36 a byl jedním z nejvíce konzistentních tvůrců Bostonu. Posledních 15 sezón.