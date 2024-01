ISIS se hlásí k odpovědnosti za nejsmrtelnější útok v Íránu od revoluce v roce 1979

CNN

ISIS se přihlásil k odpovědnosti za dva bombové útoky, ke kterým došlo poblíž hrobu zabitého vojenského velitele Kásema Solejmáního v jižním Íránu.

Nejméně 84 lidí bylo zabito a 284 dalších bylo zraněno při explozích, ke kterým došlo ve středu, což je nejsmrtelnější útok v Íránu od revoluce v roce 1979, uvedla agentura Islámská republika.

Pobočka Al-Furqan, mediální křídlo ISIS, ve čtvrtek – více než 24 hodin po útocích – vydalo prohlášení, v němž tvrdí, že dva sebevražední atentátníci odpálili své sebevražedné vesty, když se šíitští truchlící shromáždili, aby si připomněli čtvrté výročí zavraždění Solejmáního u jeho hrobu. ve svém rodném městě Kerman. .

V prohlášení nazvaném „A zabijte je, kde je najdete“, byla zmíněna jména sebevražedných atentátníků a uvedla, že se zaměřili na shromáždění „polyteistů“ poblíž hrobu jejich „zabitého vůdce“ Soleimaniho.

ISIS považuje šíitskou sektu islámu za kacířskou a již dříve se zaměřoval na svatyně a náboženská místa v Íránu.

Skupina neposkytla žádné další důkazy a její popis explozí se liší od toho, které prezentují íránská média. Počet obětí ISIS byl mnohem vyšší, než oznámili íránští představitelé.

Írán prohlášení ISIS k odpovědnosti za útok bezprostředně nekomentoval.

Íránský ministr vnitra uvedl, že ke dvěma explozím došlo na krátkou dobu za sebou, přičemž k druhé, nejsmrtelnější, došlo, zatímco ostatní spěchali na pomoc zraněným.

Jiné oficiální médium, IRIN, uvedlo, že první výbuch způsobila bomba umístěná v tašce uvnitř auta a že se zdálo, že byla odpálena na dálku a nezpůsobil ji sebevražedný atentátník.

Videoklipy ukazovaly velké množství lidí pobíhajících v oblasti po explozích, krví potřísněná těla na zemi a sanitky jezdící mezi přeplněnými davy.

Írán na čtvrtek vyhlásil den smutku a prezident Ebrahim Raisi zrušil plánovanou cestu do Turecka.

Více zpráv/AFP/Getty Images Íránský ministr vnitra uvedl, že k oběma výbuchům došlo přibližně 20 minut od sebe.

Obvinění pokračovala i v období mezi bombovými útoky a prohlášením ISIS. Íránský prezident Ebrahim Raisi obvinil Izrael z odpovědnosti za výbuchy a varoval, že zaplatí „vysokou cenu“. Izraelská armáda řekla CNN, že k této záležitosti nemá „žádný komentář“.

Před prohlášením ISIS analytici a americký představitel očekávali, že výbuch nese znaky teroristického útoku.

„Vypadá to jako teroristický útok, něco, co jsme viděli dělat ISIS v minulosti. Pokud víme, myslím, že to je v tuto chvíli náš převažující předpoklad.“

Soleimani, kdysi jeden z nejmocnějších mužů Íránu, byl také Byl zabit při americkém leteckém útoku Nařídil bývalý prezident Donald Trump na mezinárodním letišti v Bagdádu 3. ledna 2020.

Známý jako íránský „stínový velitel“ byl šéfem jednotek Quds Revolučních gard, elitní jednotky, která řídí íránské operace v zahraničí a kterou Spojené státy považují za zahraniční teroristickou organizaci. Byl hlavním mozkem íránských vojenských operací v Iráku a Sýrii.

Toto je rozvíjející se příběh a bude aktualizován.