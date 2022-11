Další důkaz, že COVID je multisystémová kazetová bomba

Pokud by bylo potřeba více důkazů o tom, že infekce SARS-CoV-2 má dlouhodobé účinky na lidské tělo, poskytl to výzkum Monash University, který zdůraznil, že je potřeba, aby si praktičtí lékaři a další kliničtí lékaři v první linii dávali pozor. s COVIDem svých pacientů. datum 19.

Výzkum vedený epidemioložkou a kandidátkou na doktorát Stacy Rowe a spoluautory mimo jiné viktoriánského šéfa zdravotnictví profesora Bretta Suttona a renomovaného epidemiologa infekčních chorob profesora Allena Chenga, Zveřejnil jsem to MJA.

„V podstatě jsme chtěli udělat výzkum, abychom zjistili, jaký druh hospitalizace může být spojen s onemocněním COVID-19 – způsobilo to například jiné než respirační komplikace,“ řekla paní Rowe. Přehled +.

Rowe a kolegové analyzovali údaje o sledování na úrovni populace a administrativní údaje pro všechny laboratorně potvrzené případy COVID-19 oznámené viktoriánskému ministerstvu zdravotnictví od 23. ledna 2020 do 31. května 2021 – předtím, než začalo očkování a objevila se varianta Omicron – a související údaje o hospitalizaci ( termíny přijetí do 30. září 2021).

Rowe a kolegové informovali MJA.

„Incidence hospitalizace do 89 dnů od nástupu COVID-19 byla vyšší než během výchozího období u několika stavů, včetně myokarditidy a perikarditidy (IRR 14,8; 95% interval spolehlivosti, 3,2–68,3) a trombocytopenie (interní četnost návrat, 7,4; 95% CI, 4,4–12,5), plicní embolie (IRR, 6,4; 95% CI, 3,6–11,4), akutní infarkt myokardu (IRR, 3,9; 95% CI, 2,6–5,8) a mozkový infarkt (cerebrální infarkt IRR, 2,3; 95% CI, 1,4–3,9).

Jinými slovy, paní Rowe říká, že „s infekcí SARS-CoV-2 jsou spojena významná rizika“ nad rámec primárního onemocnění COVID-19.

„Po COVID-19 je u vás 15krát pravděpodobnější, že se u vás rozvine myokarditida vyžadující hospitalizaci než dříve,“ řekla.

Věci jako srdeční záchvaty nebo akutní infarkt myokardu se dějí velmi blízko infekci COVID, ale u jiných stavů, jako jsou trombotické stavy – například plicní embolie – bylo riziko vyšší později v průběhu COVID a vyšší mezi 14 až 60 dny po COVID.“

I další výsledky byly vypovídající.

„Výskyt mozkového infarktu v hospitalizaci byl po nástupu COVID-19 dvakrát vyšší ve srovnání s výchozím obdobím,“ napsali Rowe a kolegové. Další vyšetřovatelé (tadyA tady A tady) odhaduje, že riziko mrtvice je u lidí s COVID-19 2–13krát vyšší.“

Profesor Cheng, mluvím s Přehled +Vzhledem k tomu, že testování a sledování pozitivních případů COVID-19 již není v Austrálii povinné, bylo obtížné zjistit, kdo měl COVID.

Co tato studie naznačuje, je to [the possibility of a previous COVID illness] Musíte být na radaru, protože existuje okno zvýšeného rizika.“

„Pokud někdo pociťuje, řekněme, bolest na hrudi do dvou měsíců po prodělaném COVID, musíme tomu skutečně věnovat pozornost, protože je pravděpodobnější, že bolest představuje infarkt myokardu než jindy.

„Nemůžete říci, že každý infarkt, který se objeví po COVID, je způsoben COVIDem. Existuje však období zvýšeného rizika a zdá se, že je to přibližně v době, kdy se nakazíte COVID.“

Rowe a kolegové doporučují očkování a „jiné zmírňující strategie“.

„Naše zjištění naznačují potřebu pokračujících opatření ke zmírnění onemocnění COVID-19, včetně očkování, podpory včasné diagnózy a zvládání komplikací u lidí s infekcí SARS-CoV-2 v anamnéze,“ napsali.

„Patofyziologické mechanismy, které jsou základem přetrvávání symptomů a rozvoje hlavních komplikací, zbývá objasnit, prevalenci případů po COVID-19 (podle stavu očkování) a kvantifikovat riziko postvakcinačních komplikací.“

řekl profesor Cheng Přehled +:

„co [this study] Ukáže se, že je lepší neonemocnět COVIDem a ať to uděláte jakkoli, možná je to dobře.

„Očkování je nejjednodušší způsob, jak se chránit před onemocněním COVID, ale není dokonalé. Je také důležité nevycházet ven, když je COVID hodně, nosit roušky, zlepšit ventilaci a všechny ty další věci.“

v jednom bodě MJA Článek napsaný autory:

Některé komplikace COVID-19 jsou podobné těm, které byly hlášeny po očkování proti SARS-CoV-2, což je důležité při hodnocení předpokládaných nežádoucích účinků po očkování. Dále jsme zjistili, že výskyt hospitalizací se závažnými srdečními a tromboembolickými příhodami po infekci SARS-CoV-2 byl vyšší než hlášená rizika těchto příhod po očkování.“

řekla paní Roweová Přehled +:

„To, co jsme zjistili v této studii a co další studie zjistily mezinárodně, je, že riziko rozvoje myokarditidy je vyšší po infekci SARS-CoV-2 než po očkování.

„Zatímco lidé [who feel they have been injured by the vaccine] Z toho můžete mít prospěch, nyní existuje mnoho studií, které prokazují, že riziko je vyšší po infekci než po očkování.“

Profesor Cheng souhlasil.

„Je důležité si uvědomit, že lidé po očkování pociťují vedlejší účinky – myokarditida se objevuje často po druhé dávce, obvykle během jednoho dne,“ řekl. To je jednoznačně dáno očkováním.

Otázka z hlediska veřejného zdraví však zní, zda přínosy převažují nad riziky. Samotný COVID může způsobit myokarditidu ve vyšší míře [than vaccination]. To znamená, že je stále lepší nechat se očkovat.“

Paní Rowe řekla, že studie ukázala, že COVID-19 není jednoduché respirační onemocnění.

Tyto výsledky skutečně ukazují, že COVID-19 je multiorgánové onemocnění, nikoli respirační infekce. Pokud lze více výzkumu zaměřit na pochopení těchto patofyziologických mechanismů, pak můžeme začít přemýšlet o tom, jak tomu nejlépe zabránit.“

