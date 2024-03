Jak se pozorování hvězd zlepšuje, historie a budoucnost Země se stávají nejistější

Bez ohledu na to, co říkají analytici akciového trhu, političtí průzkumníci veřejného mínění a astrologové, nemůžeme předvídat budoucnost. Vlastně ani nemůžeme předvídat minulost.

To nabídl Pierre-Simon Laplace, francouzský matematik, filozof a král determinismu. V roce 1814 Laplace prohlásil, že pokud by bylo možné v daném okamžiku znát rychlost a polohu každé částice ve vesmíru – a všechny síly na ni působící – „pak by pro takovou mysl nebylo nic nejisté a budoucnost by být nejistý.“ „Stejně jako minulost, i přítomnost bude jeho.“

Laplaceův sen zůstává nenaplněn, protože nemůžeme měřit věci s extrémní přesností, takže malé chyby se časem šíří a hromadí, což vytváří další nejistotu. Výsledkem bylo, že v 80. letech astronomové, včetně Jacquese Laskara z pařížské observatoře, dospěli k závěru, že počítačové simulace planetárních pohybů Nedá se věřit Při aplikaci více než 100 milionů let v minulosti nebo budoucnosti. Pro srovnání, vesmír je starý 14 miliard let a sluneční soustava je stará asi pět miliard let.

„U dinosaura nemůžete přesně předpovědět své znamení zvěrokruhu,“ komentoval nedávno e-mail Scott Tremaine, odborník na orbitální dynamiku z Institutu pro pokročilé studium v ​​Princetonu v New Jersey.