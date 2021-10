PC Building Simulator je v obchodě Epic Games zdarma

Podle toho, koho se zeptáte, PC Building Simulator Je to buď úplně hloupé, nebo neuvěřitelně uspokojivé. Můžete se rozhodnout sami stažením tohoto specializovaného emulátoru pro Zdarma z obchodu Epic Games Store do 17. října.

Jako většina sim her, centrální statistická organizace Hovoří o velmi specifickém druhu fantazie. Pokud vaše představa dobré zábavy přetaktuje počítač při provozování malé firmy, je to hra, která to přesně dělá. Moje oblíbená funkce je, aby váš herní počítač vypadal přesně jako vaše vlastní IRL. Hra dokonce upraví osvětlení a tapetu RGB vašeho zařízení tak, aby odpovídaly.

V závislosti na úrovni vašich zkušeností však může být hra užitečným výukovým nástrojem pro každého, kdo se chce dozvědět více o … no, stavbě počítačů. Jako někdo, kdo před hraním této hry nikdy nestavěl počítač, jsem ve skutečnosti čerpal ze znalostí, které jsem z této hry získal, když jsem začal stavět vlastní soupravy.

PC Building Simulator Má svůj spravedlivý podíl na obsahu ke stažení (DLC), často ve formě různých dílenských prostředí, která jsou zcela kosmetická. Má však rozšíření esportu, které se více zaměřuje na vyprávění a hraje mnohem více jako časovaná logická hra než obchodní simulace. Je také třeba poznamenat, že hra pravidelně dostává bezplatné aktualizace, které přidávají nový hardware do již tak obrovského seznamu případů, CPU, GPU a dalších bitů a bobů.

PC Building Simulator Udržuje většinu zábavných částí tohoto hobby vpředu a uprostřed a chytře se vyhýbá některým příležitostným frustracím a nudě. Ve skutečnosti existují jen dvě věci, které tato hra neimuluje: špatné umístění šroubu palce a získání tepelné pasty téměř na všechno.