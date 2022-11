Hvězdná loď Super Heavy společnosti SpaceX testuje 14motorový posilovač

SpaceX právě provedla svůj dosud nejambicióznější a nejvýkonnější test se svou hvězdnou lodí Mars.

SpaceX Zapálil jsem 14 motorů Raptor na Booster 7, prototypu Hvězdná loďRaketa prvního stupně Super Heavy, během dnešního (14. listopadu) testu „steady fire“ na Hvězdné základně, zařízení společnosti v jižním Texasu.

„Plná doba trvání testu pro 14 motorů,“ zakladatel a generální ředitel SpaceX Elon Musk tweetoval (Otevře se na nové kartě) Krátce po tichém požáru, ke kterému došlo ve 13:51 EST (1851 GMT) a trval asi 10 sekund. Test byl zachycen na video pozorovateli jako např NASASpaceFlight (Otevře se na nové kartě) A Raketový ranč Boca Chica (Otevře se na nové kartě).

Booster 7, prototyp prvního stupně Starship Super Heavy, zažehne 14 motorů Raptor během statického zkušebního požáru 14. listopadu 2022. (Foto kredit: Anthony Gomez/Rocket Ranch, TX)

Statické požáry jsou běžné první testovací experimenty, při kterých se raketové motory na krátkou dobu zapálí, zatímco vozidlo zůstane přikované k zemi.

A SpaceX se připravuje na let se Starship — první orbitální testovací mise programu, která bude zjevně zahrnovat Booster 7 a prototyp horního stupně známý jako Loď 24. Tento historický let by mohl odstartovat do konce roku, pižmo Řekl.

Dnešní požár by mohl být velkým krokem k orbitálnímu vzletu: zdvojnásobil předchozí největší počet motorů Raptor, které SpaceX zažehlo během testu motoru kosmické lodi. Ale stále je potřeba udělat hodně práce, abychom dokázali, že Booster 7 je připraven k letu; Součástí vozu je 33 Raptorů.

Loď 24 má šest motorů Raptor. SpaceX je všechny rozsvítila současně během a 8. září opraven požár.

SpaceX vyvíjí hvězdnou loď pro přepravu lidí a nákladu na Měsíc a Marskromě plnění řady dalších misí vesmírných letů.

Modely kosmických lodí dosud absolvovaly několik zkušebních letů, ale žádný neuletěl více než 10 kilometrů do nebe. A žádný z nich se nezúčastnil super těžkého vozidla.

SpaceX již pro vesmírnou loď podepsalo řadu zákazníků, včetně NASA, která vozidlo vybrala jako svůj první pilotovaný přistávací modul pro svou posádku. Program Artemis Lunární průzkum. Pokud vše půjde podle plánu, astronauti přistanou na Měsíci v roce 2025 nebo 2026 na palubě hvězdné lodi na misi Artemis 3.

Speciální agenti se také přihlásili k jízdě na hvězdné lodi na misích kolem (ne na) Měsíci. Miliardář Yusaku Maezawa Zarezervoval jsem si celý výletNapříklad průkopník vesmírné turistiky Dennis Tito a jeho žena Akiko Koupil dvě sedadla na jinou misi.