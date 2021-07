Záložník West Ham United Tome Sęczek již druhý rok po sobě získal prestižní ocenění Zlatý míč v České republice.

Zlatá koule je anketou českého sportovního tisku o nejlepšího hráče roku – a díky výkonům Čechů pro Hammers a jeho národní tým si udržel trofej, kterou získal v roce 2020.

Od svého zavedení v roce 1997 Zlatý míč vyhrál český fotbal dospělí, Pavel Netwat ho hodil šestkrát, při 12 příležitostech Petreg.

Během posledních dvou let byl 26letý mladík, jak jej hlasovali čeští manažeři, kapitáni, hráči mezinárodního týmu a novináři, také jmenován letošním českým fotbalistou, bez pochyb, že hvězda West Hamu je považována za jeho krajana. Nejlepší hráč.

Soche bylo za posledních 12 měsíců nevyhnutelné jak pro West Ham, tak pro Českou republiku.

Poté, co skončil šestý v cíli Premier League a vstřelil deset gólů, aby pomohl Hammers kvalifikovat se do skupinové fáze Evropské ligy UEFA, vzal hráč 6’3 svůj národní tým do čtvrtfinále Euro 2020. 16. kolo Nizozemsko zvítězilo a Dánsko prohrálo posledních osm.

Chčsez, který byl od té doby trvale jmenován kapitánem své země, si užíval zasloužené pauzy, než se vrátil na předsezónní trénink s Iry před kampaní 2021/22.

Všichni ve West Ham United blahopřejou Dome k zisku jeho druhého Zlatého míče.