Šokující věci, které se vědci dozvěděli z jedné z nejsilnějších sopečných erupcí na světě

Stejně jako vyšetřovatelé z místa činu i vědci sledují přesně to, co se stalo 15. ledna 2022 poblíž souostroví Tonga v jižním Tichém oceánu. V té době byla holá fakta jasná: vybuchla podvodní sopka, která byla obrovská. Od té doby vědci pokračují ve fascinujících objevech toho, co se ukázalo jako jedna z nejsilnějších sopečných erupcí na světě.

„Okamžitě bylo jasné, že to bude vědecký milník,“ řekla Alexa Van Eaton, vulkanologka z USGS. „Je o mnoho řádů větší než cokoliv, na co jsme zvyklí se dívat… Tato sopečná erupce nás zjevně měla naučit něco nového.“. „

Klimatické probuzení podmořské sopky Hunga Tonga – Hunga Haʻapai trvalo necelý den a vyžádalo si životy nejméně šesti lidí, včetně až dalekého Peru.

Sopka již překonala mnoho rekordů: silný výbuch byl větší než jakýkoli americký jaderný výbuch. Pláže se přehnaly tsunami. Popel vletěl do třetí vrstvy zemské atmosféry, výše než při jakékoli jiné zaznamenané vulkanické erupci. Do atmosféry stoupá nebývalé množství vody, které stačí na naplnění téměř 60 000 olympijských bazénů a v budoucnu by mohlo oteplovat atmosféru.

Nyní, Nová studie Pod vedením Van Eatona odhaluje další podrobnosti této záhadné události analýzou dat o blesku. Vědci zjistili, že vlečka vytvořila svůj vlastní masivní meteorologický systém – a nejkrutější bouřku, která byla kdy zaznamenána.

Během vrcholné aktivity je každou minutu detekováno nejméně 2 600 blesků. strhující sazby než jakýkoli jiný zaznamenaný meteorologický systém, bouře nebo sopečná erupce v historii Země. Na základě dat tým také určil, že erupce trvala 11 hodin, o několik hodin déle, než se dříve očekávalo.

I při použití satelitů ve vesmíru Van Eaton řekl, že oblak popela z erupce zakrývá oblast kolem sopky.

„Nemůžete jen tak projít cloudem a vědět, co se děje,“ řekl Van Eaton. Blesk nám v tom může pomoci … V podstatě jsme byli schopni přizpůsobit rychlost blesku výšce oblaku, abychom rekonstruovali časovou osu aktivity 15. ledna.“

Silná erupce poslala sopečný materiál a popel do výšky 36 mil, což je světový rekord. Van Eaton řekl, že hybnost z fragmentace magmatu vytvořila silný vzestupný proud vzduchu na úrovni země, který je obvykle vidět v bouřkách. Je známo, že sopky vytvářejí svůj vlastní meteorologický systém, jako je tento, ale řekla, že „toto bylo na jiné úrovni“ a vytvořilo intenzivní blesky.

Blesky na sopkách nejsou nutně nové. Blesk je způsoben nerovnováhou elektrických nábojů v atmosféře. V sopkách mohou částice popela, které do sebe splývají, spolu s kroupami a procesy tvorby ledu, elektrizovat částice ve vzduchu.

„Mohlo to být proto, že větší částice šly jedním směrem a menší částice jiným, a to pomohlo vytvořit oddělení náboje, které vede k elektrickým výbojům,“ řekl Van Eton.

Podle pozemních senzorů a satelitů bylo během celé erupce ve vulkanickém oblaku detekováno přibližně 200 000 blesků. Některé z blesků se odehrály mezi 12 a 19 mil nad mořem, což jsou nejvyšší zaznamenané výškové záblesky. Blesky se objevily i v prstencových formacích rozšiřujících se a smršťujících se kolem středu sopky, což autoři dosud neviděli.

Na vrcholu erupce se polovina blesků detekovaných po celém světě v té době odehrávala u sopky, řekl spoluautor Chris Vagasky, meteorolog a odborník na data o bleskech. Maximální rychlost blesků – 2 600 blesků za minutu – byla osmkrát vyšší než u nejhlasitějších jiných vulkanických blesků z erupce Mount Redoubt v dubnu 2009.

Autoři tvrdí, že tato maximální rychlost může být podhodnocená, protože nástroje mohly vynechat mnoho šroubů. Jedna ze sítí bleskových senzorů se „vyhodila do povětří“, řekl Van Eaton, protože detekovala příliš mnoho blesků a stala se nasycenou.

K blesku došlo i tehdy, když byla daleká infračervená, seismická a seismická data tichá, což naznačuje, že erupce trvala o hodiny déle, než si vědci původně mysleli.

„Výbuch sopky Hongga byla skutečně extrémní událostí, která vytvořila podmínky, které se nevyskytují při tradičních bouřkách nebo jiných sopečných erupcích,“ řekl Vagasky, ředitel Wisconsin Environmental Mesonet. „Nepodobalo se to žádné bleskové události, kterou jsem předtím viděl, a bylo by těžké se přes to dostat.“

Studie elegantně ilustruje, jak sopky interagují s atmosférou, řekl geolog Sam Purkiss, který se na výzkumu nepodílel. Vědci již měli podezření, že sopečná erupce byla ohniskem blesku, ale papír naznačuje, jak intenzivní ve skutečnosti byl.

„Toto je fascinující studie a ukazuje, jak tonžská erupce ovlivnila zemský systém způsoby, které si s erupcí sopky nemusíte hned spojovat,“ napsal v e-mailu Berkes, profesor z University of Miami.

Autoři tvrdí, že tyto poznatky pomohou výzkumníkům lépe porozumět budoucím sopečným erupcím, jak k nim dojde.

„Nakonec chceme být schopni provést tento druh studie téměř v reálném čase, abychom pochopili, co se děje během erupce, která by mohla ovlivnit letectví, mohla by ovlivnit lidskou infrastrukturu po větru, a pokusit se udržet lidi mimo dosah nebezpečí,“ řekl Van Eaton. .