Hersey’s Mabry vyhrává všestranný titul, protože budoucnost tohoto sportu visí na vlásku

Většina prvňáčků bude ráda za druhé místo ve státě.

Ne Nate Mabry z Hersey.

Poté, co loni skončil na druhém místě ve sportovní gymnastice chlapců o desetinu bodu, je letos Mabry zaměřen laserem.

V pátek na finále chlapecké státní gymnastiky v Hoffman Estates měl tento laser přímý zásah.

Mabry byl solidní ve všech šesti závodech, zaběhl 56,20 a vyhrál celostátní titul. Stal se prvním gymnastou Hersey, který vyhrál všestranný titul od doby, kdy to v roce 1984 dokázal Chris Waller.

„Po loňském případu jsem to tak moc chtěl,“ řekl Mabry. „Loni jsem měl hloupé chyby a ztratil jsem pár desetin, které jsem chtěl vrátit. Rozhodně jsem o tom přemýšlel a byla tam velká motivace. K tomu jsem směřoval.“

Mabry dosáhl skóre 9,20 na podlaze, 9,15 na koni, 9,50 na kruzích, 9,30 na přeskoku, 9,45 na bradlech a 9,60 na vysoké tyči. Dokončil dosažení vysoké laťky a postavil dav, který se blížil své kapacitě, na nohy, když po dokončení seskočil z koně.

„Byl to opravdu dobrý pocit,“ řekl Mabry. „Po P příčkách jsem věděl, že jsem o čtyři desetiny níže. Věděl jsem, že to musím trefit. Vysoká laťka je moje specialita a neexistuje lepší způsob, jak to udělat.“

Herseyho trenér Jun Yun řekl, že byl nepopsatelně šťastný.

„Jsem tak nadšený,“ řekl Yoon. „Nikdy jsem neměl šampiona ve víceboji. Ještě nikdy jsem neměl nikoho tak blízko, dokud minulý rok Nathan. Věděl jsem, že je odhodlaný to vyhrát.“ Mimo sezónu dal hodně práce a my jsme aktualizovali některé rutiny.“

Mabry potřeboval všechno to úsilí, aby odrazil Karla Väcklina a Ryana Chicka z Lake Park. Duo se s Mabrym drželo po krk v prvních čtyřech závodech.

Vazelína, seniorka, by skončila druhá se skóre 55,45.

„Mám z toho radost,“ řekl Vaclín, který loni skončil šestý. „Bylo zklamáním, že jsem spadl z udice. Ale druhý v pořadí je stále něco, na co můžeme být opravdu hrdí.“

Čech, rovněž senior, dosáhl nejlepšího skóre kariéry 54,10 a skončil třetí.

„Loni to byl zapomenutý den,“ řekl Chick, který byl loni 14. ve státě. „V této mimosezóně jsem dal hodně práce. Dnes večer jsem měl skvělé setkání.“

řekl trenér Lake Park Frank Novakowski

„Jsou dobrá skupina a tvrdě pracují,“ řekl trenér Lake Park Frank Novakoski.

„Jsem na ně hrdý. Opravdu si přejeme, aby zítra předvedli to nejlepší. Jsme spokojeni s tím, jak dnešní výkon dopadl, ale naším konečným cílem je vyhrát státní šampionát.“

Jack Ungstad z Wheaton-Warrenville South byl čtvrtý se skóre 52,70. Hráč Hirsi CJ Sayavongsa se umístil na pátém místě se ziskem 52,30 bodů.

Následovali Thor Maes ze Stephensonu (51,90), Dan Hosur z Glenbard North (51,60), Patrick Malone z Witton South (51,45), Vaden Spay z Glenbard East (51,15) a Holden Alsbury z Mundeleinu (51,10), kteří uzavřeli deset nejlepších.

Soutěž bude pokračovat dnes odpoledne finále týmů a jednotlivců.

Soutěžit bude osm nejlepších týmů ve státě. Lake Park, Stephenson. Hersey a Wheaton South oba dosáhli nejvyššího skóre v segmentech.

Deset nejlepších ze všech šesti individuálních akcí bude bojovat vedle sebe o individuální ceny.

Jedním z dnešních uchazečů jako jednotlivec bude Kanelandův Ethan Yost, který se kvalifikoval na souši.

„Myslím, že jsem udělal opravdu dobře,“ řekl Yost. „Jsem nadšený, že se zítra vrátím.“

Největší divácký dav za pět let, kdy Hoffman Estates pořádal státní finále, dal trenérům a soutěžícím naději, že to nebude poslední státní finále chlapecké gymnastiky asociace Illinois High School Association.

IHSA přezkoumá úroveň účasti ve všech sportech, řekla Tracy Henry, zástupkyně výkonného ředitele IHSA zodpovědná za správu chlapecké gymnastiky. Aby tento sport mohl pokračovat, musí se ho plně zúčastnit 7 % z 816 škol IHSA.

V letošním roce se do oddílů plně zapojilo 40 škol.

„Každý červen přezkoumáváme politiku číslo 14, což je naše stálá politika, která posuzuje účast v každém sportu a činnosti, kterou máme,“ řekl Henry. „Je to stálý bod programu.“ „Je to velmi založeno na datech. Bude záležet na představenstvu, zda v souvislosti s touto politikou podniknou kroky.“