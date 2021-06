French Open: Sofia Kenin se drží plánování tenisové zprávy

Tvář Sofie Keninové odráží hrozící výkřik. Hrozba deště a hromu tleská. vír emocí. Američanka narozená v Moskvě bojovala u soudu bouří střel, Susan Lenglin. Její nervy byly roztřepené, ale její podání vydrželo, když vsadila temperamentní vítězství 4-6, 6-1, 6-4 nad krajankou Jessicou Pegula.Čtvrtý seed Kenin, s pracovitým charakterem a odpovídajícími botami, je jediný z pěti nejlepších nasazených žen v ženském losování French Open, které se dostalo do čtvrtého kola.“Byl to těžký zápas. Bylo spousta vzestupů a pádů. Jsem opravdu spokojený s tím, jak hraji,” řekl Kenin.“V čele až do French Open jsem nehrál co nejlépe. Bral jsem to lehce, jednu hru po druhé. Vymyslel jsem plán. Prostě tam bojuji, nechám všechno na hřišti. Pokud to nestačí , to je ono. „nestačí“.Zaneprázdněný tempem a úderem do bagru se Kenin rychle rozběhl a dostal se do vedení 3: 0, když skóroval Pegula, když vyhrál šest z následujících sedmi her, aby získal první set. 22-letá, jejíž hra byla ten den smíšená taška, měla 48 vítězství a 10 dvojitých chyb, ale dokáže to dát dohromady, když se to počítá.

Kenin nedávno oznámila, že její otec Alexander, který pracoval jako její trenér a v posledních letech stálá přítomnost na hřišti, ji již nebude trénovat. Do antukové sezóny přijela do Evropy bez trenéra a nevyhrála žádný zápas, dokud nevystoupila v prvním kole na Roland Garros.

Američanka potvrdila, že s podpisem nového trenéra nespěchá. Kenin, který se zde loni dostal do finále, odmítl žít ze vzpomínek.

„Měla bych se pokusit jít dál,“ řekla. “Samozřejmě, ty vzpomínky budou vždycky se mnou, ale myslím, že je musím uchovat a odložit stranou. To bylo minulý rok. Zkuste si letos udělat nějaké nové vzpomínky.”

Dříve během dne se pátá osiva Elina Svitolina dostala do mazané role Češky Barbory ​​Krejkové 3: 6, 2: 6.

Obhájce titulu Iga Swiatek, nasazený na osmé pozici, byl dost dobrý na to, aby se vzpamatoval z brzké přestávky, na skóre 7-6 (7-4) 6-0 nad Estonkou Anett Kontaveitovou. Sloane Stephensová, nasazená 59, porazila českou osmnáctku Karolínu Mochovou 6-3, 7-5.

Třináctinásobný šampion Rafael Nadal zvítězil v posledních 16 kolech vítězstvím 6-3, 6-3, 6-3 nad Cameron Norrie. Světová jednička 1 Djokovič byl pro Ricardase Beranquesa příliš dobrý, když za 92 minut zaznamenal vítězství 6: 1, 6: 4, 6: 1.