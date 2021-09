Shrnutí sportu: Organizátoři vysvětlují pravidla COVID-19 pro zimní olympijské hry v Pekingu

olympiáda

21denní karanténa plně neočkovaných sportovců, úředníků a pracovníků na olympiádě v Pekingu 2022. Denní testování očkovaných lidí. Žádné vstupenky nebyly prodány nikomu, kdo žije mimo Čínu, protože olympijské stadiony znovu otevřely své dveře.

Ve středu Mezinárodní olympijský výbor oznámil omezení uvalená na kontrolu pandemie Covid-19 pro nadcházející únorové zimní hry.

Přestože nebyl zaveden očkovací mandát, organizátoři v Pekingu plánují přísnější pravidla, než jaká platí na olympijských hrách v Tokiu, kde bylo očkování doporučeno, i když není vyžadováno v přísném režimu testování.

„Účastníci her, kteří nebyli plně očkováni, budou muset po příjezdu do Pekingu na 21 dní do karantény,“ uvádí MOV v prohlášení.

MOV uvedl, že olympijští sportovci by mohli požádat, aby se vyhnuli karanténě, za „oprávněnou lékařskou výjimku“ – frázi, která jako by odmítla ideologické námitky proti očkování.

Bude to podruhé za sebou olympiáda během pandemie, kdy rodiny sportovců nemohou navštívit hostitelskou zemi a sledovat události.

Obyvatelé hostitelské země by však měli mít možnost zúčastnit se 109 medailí poté, co diváci dostali zákaz navštěvovat všech 339 akcí v Tokiu.

“Vstupenky budou prodávány výhradně divákům s bydlištěm v pevninské Číně, kteří splňují požadavky na protiopatření proti COVID-19,” uvedl olympijský orgán, ačkoli podrobnosti nebyly poskytnuty.

Rovněž budou opět vyloučeni hosté zúčastněných stran, jako jsou sportovní subjekty, sponzoři a provozovatelé vysílání.

Organizátoři olympijských her plánují spustit bublinu zdravotního zabezpečení – nazývanou „systém řízení uzavřené smyčky“ – a to i pro očkované lidi od 23. ledna, zhruba dva týdny před zahájením zimních her 4. února.

Zůstane na svém místě asi dva měsíce, než skončí 13. března zimní paralympijské hry v Pekingu.

Pekingský plán by měl umožnit vakcinátorům volnější pohyb uvnitř olympijské bubliny než čtrnáctidenní omezení platná po příjezdu do Tokia.

Zimní olympijské hry v Pekingu se budou konat od 4. do 20. února. Zimní paralympijské hry se budou konat od 4. do 13. března.

Fotbal

Američtí muži: Christian Pulisic a Gio Reina byli vynecháni z amerického týmu pro další tři kvalifikace mistrovství světa kvůli zranění a Weston McKinney se vrátil poté, co byl diskvalifikován za dvě hry za porušení protokolů týmu COVID-19.

Útočná hvězda týmu Pulisic byla mimo hru, protože si 8. září vyvrtl kotník v Hondurasu, řekla záložnice Reina od zranění kolenní šlachy v Salvadoru 2. září. .

„Úplně bych je nevyloučil,“ řekl Berhalter. „Myslím, že je to nepravděpodobné.“

13. Spojené státy hrají 7. října Jamajku na 59. místě v Austinu v Texasu, o tři dny později se umístily na 68. místě v Panamě a 13. října v Columbusu v Ohiu hostí číslo 44. Kostarika.

McKinney, prominentní americký záložník, zahájil remízu 0: 0 se Salvadorem, poté byl poslán domů za porušení protokolů o koronaviru a doma vynechal remízu 1: 1 proti Kanadě a výhru 4: 1 nad Hondurasem. . Pulisic, McKennie a Tyler Adams, srdcaři mladého týmu, odstartovali společně pouze jednou proti Ekvádoru v březnu 2019.

Paul Areola, útočník Columbusu Gyasi Zardes, záložník Valencie Younes Moussa a útočník Lille Tim Weeh jsou v sedmadvacetičlenném týmu poté, co kvůli zranění vynechali předběžné play-off.

kůže: Jeho dcera Kelly Nascimento uvedla, že se brazilská fotbalová hvězda Pelé očekává, že opustí nemocnici po zhruba měsíci léčby. Osmdesátiletý Pelé mu 4. září odstranil polyp z tlustého střeva a po operaci strávil dny na jednotce intenzivní péče.

“Teď, když je silnější a opouští nemocnici, aby se dál zotavoval a léčil se doma,” řekla Kelly Nascimento na Instagramu a dodala, že se vrátí do USA, kde žije. “(Děkuji) za veškerou náklonnost a lásku, kterou jsme od vás tento měsíc obdrželi!”

Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paulu nepotvrdila, že by velká fotbalová hvězda měla brzy odejít. Pele zveřejnil na sociálních sítích několik fotografií a videí, na kterých je zachycen, jak se zotavuje v nemocnici. Tumor byl nalezen, když koncem srpna chodil na rutinní prohlídky.

Pele vyhrál mistrovství světa 1958, 1962 a 1970 a zůstává brazilským historicky nejlepším střelcem se 77 góly v 92 zápasech.

Liga mistrů: Cristiano Ronaldo začal hrát za Manchester United proti Villarrealu ve středu ve svém rekordním 178. vystoupení v soutěži. Ronaldo sdílel záznam o vzhledu se svým bývalým spoluhráčem z Realu Madrid Ikerem Casillasem.

Ronaldo debutoval v Lize mistrů v roce 2003 během svého prvního kouzla s United.

V soutěži dal 135 gólů, což je další rekord. Poslední gól při prohře United 2: 1 měl na svědomí Young Boys před dvěma týdny.

Ronaldo vyhrál Ligu mistrů pětkrát.

Tenis

Klasický chicagský podzim: Zlatá olympijská medailistka Belinda Bencicová překonala v první sadě 10 dvojitých chyb a jistou frustraci, aby si zajistila 12 z jejích posledních 13 zápasů proti kvalifikaci Madison Inglesové, aby se dostala do třetího kola v Chicagu. Třetí nasazený Bencic dosáhl na 130. pozici v Anglii 5: 7, 6: 1, 6: 0 v vyčerpávajícím turnaji, který byl přidán do rozpisu WTA poté, co bylo turné v Asii zrušeno kvůli pandemii koronaviru.

V ostatních výsledcích, č. 13, nasazené Teresa Martinková a Tamara Zidansek 6-2, 6-5, osivo č. 5 Elena Rybakina vyřadila Alexandru Sasnovichovou 6: 4, 6: 4 a Elenu Gabriellu Rosu před kvalifikací Katriny. Kozlova 7-5, 6-2. Martinková se konfrontuje s Bencicem.

Annette Kontaveitová, nasazená na 11. místě v Chicagu, která si v neděli v České republice zajistila třetí titul v kariéře, odstoupila před zápasem druhého kola proti kvalifikantce Mai Hontamové kvůli zranění levého stehna.

Otevření Astany: Julia Putintseva dosáhla čtvrtfinále, když se pokusila vyhrát svůj první ženský tenisový turnaj v rodném Kazachstánu, ve druhém kole přišla o třetí nasazenou Kristinu Mladenovic.

Putintseva porazila Vera Lapko 6-4 6-4 v zápase druhého kola a vyhrála šest z posledních sedmi zápasů poté, co Lapko vedl druhý set 3: 0. Druhá nasazená Alison van Uytvancková se vzpamatovala poté, co prolomila rozhodující set a porazila Annu-Lenu Friedsamovou 6-4, 3-6, 6-4. Bylo to teprve potřetí v 15 turnajích v této sezóně, kdy Belgičan prošel druhým kolem na turnaji Tour.

Její cenou bylo čtvrtfinálové utkání s ruskou sedmou nasazenou Varvarou Grachevovou, která porazila Lesii Tsurenkovou 6: 2, 6: 4.

OTEVÍRÁNÍ BNP PARIBAS BANK: Novak Djokovič s nejlepším umístěním je nejnovější velké jméno, které odstoupí z turnaje příštího měsíce.

Djokovic je jedno vítězství od zisku všech jeho letošních grandslamových titulů, prohrál ve finále US Open začátkem tohoto měsíce. Získal australský, francouzský a wimbledonský titul.

Djokovič se připojuje k popelnici žen číslo 1 při přeskakování turnaje mužů a žen v kombinovaných kolech. Uskuteční se od 4. do 17. října, což je změna oproti obvyklému březnovému datu v kalendáři kvůli pandemii koronaviru.

Emma Raducano, překvapivá vítězka US Women’s Open, získala v této akci divokou kartu. A také v oblasti žen je dospívající Lila Fernandezová, finalistka US Open a Coco Gauffová.

Mezi předchozí vítěze patří Naomi Osaka a Roger Federer, který se zotavuje po srpnové operaci kolena.

