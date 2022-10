Fitbit zobrazuje aplikaci Wear OS před uvedením Pixel Watch

Co potřebuješ vědět

Nadcházející Pixel Watch budou obsahovat nějakou integraci Fitbit.

Aktualizovaný záznam v Obchodě Play pro Fitbit zobrazuje aplikaci Wear OS.

Říká se, že Google nabídne až šest měsíců Fitbit Premium zdarma těm, kteří si zakoupí Pixel Watch.

Jsme méně než 24 hodin od velké spouštěcí akce společnosti Google, a přestože došlo k mnoha neoficiálním únikům odhalujících podrobnosti o Pixel 7 a Pixel Watch, některé oficiální detaily se občas podaří proklouznout. Tentokrát jde především o Fitbit, o kterém očekáváme, že na této akci ještě hodně uslyšíme.

Pokud zamíříte do aplikace Fitbit v Obchodě Google Play, 9to5Google Všiml jsem si, že seznam byl zřejmě aktualizován o nové snímky obrazovky s připravovanou aplikací Wear OS. Snímky obrazovky odhalují poměrně plnohodnotnou aplikaci, kde můžete vidět, co vypadá jako obrazovka pro probíhající cvičení, která zobrazuje kroky, kalorie a čas. Ve spodní části vidíme, že potažením jsou k dispozici další dvě obrazovky.

K dispozici jsou také pohledy na různé metriky, nedávné aktivity, metriky spánku a graf srdeční frekvence. Alespoň jeden snímek obrazovky se zdá být potenciálním čtvercem, který ukazuje počítadlo kroků s kruhovým ukazatelem průběhu, jako jsme viděli se zapnutou aplikací Google Fit Hodinky Wear OS.

Jak zdůrazňuje 9to5, nabídka také ukazuje mírné přepracování aplikace pro chytré telefony Fitbit s podivně navrženou navigační lištou ve spodní části.

Navíc se zdá, že Fitbit se už připravuje pixelové hodiny uvolnění. Při nastavování nového zařízení se Pixel Watch objeví mezi dostupnými zařízeními (přes Android policie). Jeho volba však mnoho nenadělá. Snaží se vás přesměrovat na neexistující aplikaci Pixel Watch, o které očekáváme, že bude každou chvíli dostupná v Obchodě Play.

Mezitím, Aplikace Fitbit EKG Také to vypadá, že je připraveno ke spuštění Pixel Watch.

Zvěsti naznačovaly, že Google může uživatelům nabídnout až šest měsíců Fitbit Premium zdarma při nákupu Pixel Watch, což je dvojnásobek toho, co již nabízí některým novým uživatelům. The Fitbit Premium Registrace není zrovna levná a my Nejsem opravdu přesvědčen, že to stojí za cenutakže půlroční zkušenost není nic, co byste si neměli nechat ujít.

Google uvede Pixel Watch 6. října v 10:00 ET / 7:00 PT. Určitě se podívejte živý blog Abychom zachytili všechny novinky tak, jak se dějí.