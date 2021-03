Exkluzivně: Čtvrteční plán opětovného doplnění cílů PS5 – co kdy a jak získat

Čtvrteční aktualizace: Target PS5 je naplánován k doplnění dnes ráno, ve čtvrtek 11. března, podle interní komunikace více zaměstnanců, a TechRadar může potvrdit, že obchody jsou na skladě plné PS5 Disc.

“Máme 40 PS5 v zadní části,” řekl zaměstnanec Target, který si přeje zůstat v anonymitě, ve středu v noci TechRadar, několik hodin před sestřelením naplánované konzoly. Zdůraznil, že obchody se diverzifikují, a poznamenal: „Máme však po ruce pouze dva disky PS5 a dva Xbox Series X.“

To podporuje naše předchozí zprávy, počínaje nedělí, podrobně popisující skutečnost, že cílové obchody stohovaly konzoly PS5 a Xbox, aby byly spuštěny někdy tento týden. Nové informace – zásadní při hledání těžko koupitelných konzolí, které se prodávají během několika minut – byly získány jako první YouTuber Jake RandallSpecialista na PS5 a Xbox Series X obnovil videa a živé vysílání. Doposud to bylo přeplněné vnitřními informacemi od hlavních maloobchodníků v USA.

Kdy je Target PS5 obnoven?

Kdy je Target PS5 obnoven? Známe přesné datum, ale cílový čas doplňování zásob nikdy není součástí komunikace. Ve skutečnosti někdo v internetovém obchodě nastavil jedno z tlačítek „nabíjení“ přímo v úterý ráno, čímž všechny oklamal, aby si myslel, že je konzole k dispozici – nikdo ji vlastně před pár dny nekoupil.

Před dvěma týdny – ve čtvrtek ráno podobně jako dnes – došlo k opětovnému doplnění cíle PS5 ráno v 7:47 EST. To je stejné ve všech regionech USA, takže čas je 6:47 CST / 5:47 CST / 4:47 PST. To ale neznamená, že to bude ve čtvrtek současně. Může to být dříve nebo později. Existuje také externí šance, že Target to přeplánuje, pokud obchody nesplňují akciové cíle. To je vzácné.

Důležité vědět: Někdy jedna konzola běží před druhou, přičemž Target zajišťuje odečítání po dobu 15-30 minut.

Naše upozornění bude vypadat takto (před 2 týdny):

Doplňování zásob OckPS5! 🎯 TARGET 🎯 ve Spojených státech nyní existuje. ♻️RT this + follow mattswider + techradar for instant Xbox and PlayStation 5 PS5 Digital updates ($ 399) https://t.co/0gwPSeb5K7PS5 Disc ($ 499) https: // t .co / Su99c2dOCs👇9. března 2021 Vidět víc

TechRadar potvrdil, že se zaměstnanci Targetu připravovali na Opětovné doplnění PS5 Pro tento týden. Víme Opětovné nasazení pro Xbox Series X. Je to také nastaveno stejně jako objednávací proces pouze online, řekl nám personál, i když tato konzole a PS5 Digital Edition mají v některých obchodech méně skladových zásob než PS5 Disc.

Tato pole obsahují PS5 a Xbox Series X, podle zaměstnanců Target, kteří nám poslali řadu obrázků (Obrazový kredit: cílový zaměstnanec)

Toto není čas, kdy pro nás cílový personál demystifikoval datum opětovného nasazení a stav zásob PS5. Dostali jsme aktualizaci z několika obchodů od našich zaměstnanců i nadšených zákazníků.

“Máme přibližně 8 konzolí Xbox a 22 konzolí PS5,” řekl nám v neděli v přímé zprávě na Twitteru další zaměstnanec Target, který si přeje zůstat v anonymitě. Znovu ve třech obchodech Target nám zaměstnanci říkají, že existuje mnoho vydání disků PS5 – a jen velmi málo digitálních vydání PS5, které jsou k dispozici pro bezprostřední doplnění cílů.

Tipy pro obnovení cíle PS5

kritické: Cílený personál nás ujistil, že se nebudeme objevovat v obchodech, abychom si mohli objednat jakoukoli konzoli. Jedná se o online objednávky pouze s možností inkasa z obchodu. Target v zásadě nechce, aby se davy lidí objevovaly v uličkách.

Profesionální typ: Cílit pouze na objednávky online, ale umožňuje vyzvednutí v obchodě. To znamená, že některé obchody, zejména ve větších městech, dojdou rychleji. Pokud dojde váš nejbližší obchod, zkuste upravit místo vyzvednutí.

Nová informace: Také jsme se dozvěděli, že ne všechny obchody budou mít konzoly příští generace. Zaměstnanci nám řekli, že některé značky se „rozhodly“ přijímat nové zásilky od uvedení na trh. Možná nebude připraven vypořádat se s posedlostí zákazníků, kteří se hrnou do cílových obchodů pro prodejnu a na chodníku, aby vyzvedli objednávky.

Target používá své místní obchody pro nákupy konzoly nové generace a nedodává se z regionálních skladů přímo spotřebitelům, jak vidíme u téměř všech ostatních maloobchodníků ve Spojených státech. To znamená, že pro spekulanty je obtížné nakupovat akcie na celostátní úrovni.

Zpočátku jsme slyšeli, že PS5 se obnovil tento týden, jakmile v pondělí od našich cílových zdrojů skladu, ale až ve čtvrtek od ostatních. Tato možnost zůstala otevřená později v týdnu, což je přesně to, co vidíme. Je na zacílení na ústředí společnosti a navázání kontaktu s vedoucími prodejen.

Vzhledem k tomu, že mnoho zaměstnanců Target, kteří s námi hovořili, a zákazníci, kteří nám poslali sérii obrázků stánku, pocházejí z různých částí Spojených států, odhaduje se, že by se to stalo celostátním doplněním zásob, pokud k tomu dojde.

Něco podobného jsme viděli přesně před dvěma týdny, kdy se PS5 i Xbox Series X prodávaly online k vyzvednutí v obchodě. Konzoly trvaly jen několik minut, než byl Target úplně na skladě. Některé oblasti Spojených států vydržely ještě déle.

Dobrou zprávou je, že nebylo těžké získat žádnou z konzolí ve srovnání s tím, co lidé prošli během doplňování zásob Walmart a Best Buy koncem minulého týdne. Web Target a proces objednávání pro PS5 a Xbox Series X vyžadují několik pokusů o přidání konzolí do košíku, ale dokončení nákupu je poměrně snadné.

To nebude obnoveno v každém obchodě. TechRadar šel navštívit obchod Herald Square na Manhattanu a zaměstnanci tam řekli, že nemají ani PlayStation 5. Často. Místo toho byl pro další doplnění PS5 navržen větší web v Harlemu. Může tedy být k dispozici pro jednotlivé obchody.

Na základě našich zpráv nemusí kontaktování cílových obchodů přinést žádné odpovědi týkající se inventáře konzoly. Jejich hlavní telefonní linka zahrnuje automatizovaný automat na zprávy, který trvá na tom, aby jim neposkytoval informace o doplňování PS5 a Xbox. To vám řekne něco o objemu přijatých hovorů.

TechRadar má také několik obrázků krabic v cílové zadní místnosti zobrazujících zásoby Xbox Series X a PS5. Nejprve jsme tyto obrázky zadrželi, abychom zajistili, že neexistují žádné značky, které by bylo možné vysledovat zpět k našim zdrojům.

Samotné Target PS5 a Xbox nebudete znovu doplňovat

Tento týden jsme viděli omezené doplnění PS5 a Xbox Series X od Costco v úterý ráno, velký tlak na konzolové balíčky od GameStop v úterý odpoledne a snadno dostupný balíček od ANTonline ve středu. Tisíce lidí konečně získaly přístup ke konzole pomocí našich upozornění.

Nejlepší nákup v pondělí v noci. Obrázek poskytovaný výhradně TechRadaru. Byly provedeny úpravy za účelem ochrany identity našeho zdroje. (Fotografický kredit: zaměstnanec Best Buy)

Možná však již neskončíme. Podle fotografií, které v pondělí získáme z jejich skladu, společnost Best Buy v tuto chvíli stohuje více akcií pro PS5 a Xbox. Opět nám byly poskytnuty obrázky a upravené symboly a značky UPC na stěnách, které lze vysledovat zpět k našim zdrojům.

I když je cíl naplánován na čtvrtek, zatím nemáme oficiální datum Best Buy. Místo toho známe styl obchodu: Je to 3 za 3, aby se v pátek spustilo doplňování konzoly nové generace. Poskytnete nám pomoc čtvrtý – celý měsíc? Na to budeme čekat v pátek odpoledne, což je obvyklá doba pro doplnění Best Buy.

Cílené zásoby PS5 se objevily na stáncích

Zde je další zpráva, že konzoly přicházejí: Cíloví zákazníci po celé zemi zjistili, že akcie PS5 se v neděli v noci před očekávaným prodejem objevují v prodejnách. Twitch streamer MyGuyMcFly Vzal jsem a poslal fotografii na TechRadar, jak je uvedeno níže, ukazující 18 konzolí PS5 na skladě v místním Targetu v Minnesotě, což naznačuje, že obchod měl na začátku týdne alespoň nějaké zásoby.

(Obrazový kredit: MyGuyMcFly)

Více konzolí PS5 je uloženo v Targetu v Austinu v Texasu, přičemž zákazník Esteban nás kontaktuje prostřednictvím Twitteru a sdílí obrázek v přímé zprávě.

V neděli v noci nám řekl: „Před několika minutami jsem šel k místnímu cíli a oni mají nějaké zásoby.“ Na obrazovce je 25 a více ovladačů PS5 na ruce a 41 na zadní straně. Žádná z nich zatím nebyla prodána. Poznamenal: „Pro PS5 Digital Edition mají pouze 6, takže pravděpodobně mířím na diskovou verzi.“

(Obrazový kredit: Esteban)

Co můžete udělat pro přípravu na doplnění stavu Target PS5?

Dnes můžete dělat dvě věci. Podívejte se na níže uvedené obchody a dostávejte upozornění ze sledovacího zařízení PS5 na Twitteru.

Vypadalo by to takto:

🚨> 90 minut Xbox / 2 hodiny s doplňováním na PS5 🌟 Walmart 🌟 Toto je BIG ONE PS5 Digital https://t.co/znn5fqVNI1PS5 Disc https://t.co/fOQxCworacXbox Series X https://t.co / rDu9ZnRy1iXbox Řada S https://t.co/wU69mKu7OiMoje Jak to koupit techradar tipy: https://t.co/LjreRk1bbs4. března 2021 Vidět víc

3. Připravte si své platební údaje a adresu předem

Nyní můžete skutečně přejít na všechny 4 stránky pro doplnění zásob PS5 a Xbox. Nejsou vždy uvedeny na cílové domovské stránce nebo v jejích výsledcích vyhledávání, ale zachovávají stejnou vstupní stránku.

399 $ PS5 Digital Edition at Target – Skladem brzy

499 $ Verze disku PS5 v cíli – Skladem brzy

Není vždy zkontrolováno, který z nich dělá trik (i když je včas na doplnění PS5 nesmírně pomáhá). Jde o nejvíce pokusů o vložení konzoly nové generace do košíku. Přidání údajů o platební a dodací adrese na váš účet předem vám umožní odeslat SPAM a přidat do košíku a brzy se odhlásit. Lidé našli štěstí pomocí Apple Pay.

3. Zkontrolujte své zásoby PS5 sami – jedná se o 12 důvěryhodných obchodů

Podívejte se na tyto obchody pro PS5

Bylo téměř nemožné najít PS5 na skladě déle než několik minut pokaždé, když obchody doplnily konzolu Sony. Zjistili jsme totéž, co se dá říci o konzole Xbox Series X. Společnost Sony i Microsoft uvedli své konzoly v listopadu 2020 a nebyli schopni vyrobit dost, aby uspokojili poptávku.

Obchody jako Target, Walmart a Best Buy běžně přidávají do svých obchodů nový inventář a rozmačkání lidí, kteří přicházejí na jejich stránky, často vede ke zhroucení stránky. Čtyři měsíce po prvním uvedení na trh je nákup konzoly nové generace stále zátěží, a to i po měsících, kdy zákazníci neustále zkoušejí štěstí.