Eva Herzigová předvádí na předávání cen Women in Motion v Cannes opravdu drsný výkon

Eva Herzigová se nikdy nestyděla před kamerou a během nedělního předávání cen Women in Motion se ujistila, že všechny oči byly na ní.

Padesátiletá česko-italská modelka ponechala jen málo pozornosti fantazii, když si oblékla dlouhou, průsvitnou černou róbu.

Sebevědomě předváděla své ženské křivky v čísle s dlouhým rukávem, když pózovala při svém příjezdu.

Eva svůj herecký look posílila v černých podpatcích a před kamerami si zahrála v řadě povedených póz.

Blonďatá kráska to doplnila zlatými kruhovými náušnicemi a zlatými náramky na zápěstí.

Dior Muse v černých slunečních brýlích stylizovala své zlaté kadeře do okouzlující elegance a nechala hravě spadnout jedinečnou vlnu a orámovat její hezkou tvář.

Své krásné rysy zvýraznila jemnými hnědými kouřovými očními stíny a nasadila nahé rty.

Eva měla za sebou desítky let modelingových zkušeností od vítězství v soutěži krásy v Praze v roce 1989 a proto nebylo překvapením, že si Eva vyžádala pozornost pro svou poutavou show.

Hvězda hitu Wonderbra z roku 1994 kampaně „Hello Boys“ měla hrubý rozvod s bubeníkem Bon Jovi Tico Torresem.

Modelka byla za hudebníka provdána v letech 1996 až 1998, a přestože byla sňatkem odpřísežněna, po 16letém románku oznámila zasnoubení s partnerem Georgesem Marciagem.

Sdílí s ním tři děti – Gregoria (15), Edwarda (12) a Philipa (11).

Divák o velikosti 5 stop a 11 palců pracoval také ve filmech. V roce 1992 se objevila v televizním filmu Inferno a v roce 2000 přešla do Just For The Time Being.

V roce 2004 hrála roli Olgy ve filmu Modiglian.

O deset let později hrála jako Carla ve Vypravěči a poté byla viděna ve filmu Eminent Patient z roku 2016.

Eva se také objevila na obálce časopisu Playboy.

V rozhovoru pro Hello! Eva sdílela podrobnosti o svých myšlenkách na mateřství a řekla:

„Dýchám za své děti a jsou chvíle, kdy mi manžel připomíná, abych byla více sobecká a myslela také na sebe.“