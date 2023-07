Důvod, proč jsou CRT televizory zastaralé, je z velké části způsoben

Nejznámějším příkladem titulu pouze pro CRT TV je možná klasika NES Duck Hunt. Zprovoznil jsem to přes NES Zapper, což je šikovná, ale jednoduchá periferie Dnes jsem to objevil na YouTube „V podstatě se skládá z tlačítka, ovladače a fotodiody,“ vysvětluje. To znamená, že střelba zakryla obrazovku na nejkratší okamžik a fotodioda pak mohla určit, zda hráč skóroval tím, že určí, zda se světlo v této oblasti snímku po střelbě změnilo.

Dnešní HDTV, kterým chybí infraport, takto fungovat neumí, takže Duck Hunt nelze hrát bez případných hacků nebo modů. Kromě těchto problémů jsou televizory CRT navrženy tak, aby pixelované tituly trochu usnadnily očím skenování čar a tvaru samotné obrazovky. Potřeba použít adaptéry a podobně může ztížit jeho nastavení, ale pro autentický vintage pocit není nic jako použití původní technologie. Existuje důvod, proč mnoho titulů inspirovaných minulostí nabízí možnosti, jako jsou filtry, které simulují zážitek z CRT.

Sběratelé i amatérští hráči proto dychtili po obnovení své vášně pro CRT televizory.