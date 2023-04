Premiér České republiky na návštěvě Uzbekistánu

Český tým pod vedením Petra Fialy navštíví Vietnam, Indonésii, Kazachstán, Singapur, Uzbekistán a Filipíny.

Český premiér Petr Fiala řekl, že jedním z cílů jeho cesty do Asie, která začíná v sobotu, je posílit vztahy se šesti zeměmi v regionu, aby se vyrovnala dominance Číny na obchodních trzích. Na cestě doprovází šéfa české vlády delegace podnikatelských kruhů republiky.

„Navštívíme státy, které mají zájem o spolupráci s Českou republikou. Jde o státy, které mohou do jisté míry tvořit protiváhu čínské dominanci [in the markets], to je samozřejmé a musíme se toho zbavit my, nejen Česká republika, ale celá Evropa. Musíme pro sebe vytvořit alternativní trhy,“řekl.

V těchto zemích jsou podle něj pro české firmy významné příležitosti a partneři těchto států mají velký zájem na rozšíření obchodních a ekonomických vztahů České republiky.

Pracovní program návštěvy je koncipován na sedm dní. První zastávkou české výpravy bude Manila.

—

Sleduj nás na Twitteru @AzerNewsAz