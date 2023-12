Donaldson slibuje zlepšení proti České republice | Sportovní

Trenérka seniorek Lorne Donaldsonová nezmírnila výkon týmu při úvodní porážce v Poháru národů, ale slíbila, že dnes večer na stadionu Commbank v Sydney v Austrálii nasadí lepší tým pro jejich druhý zápas proti České republice. Zápas začíná ve 22:50 jamajského času.

Reggae Girlz byli poraženi Španělskem 3:0 ve svém úvodním zápase turnaje brzy ve čtvrtek ve hře, ve které měli pouze dvě střely a jednu na bránu a přiznali 74% držení míče, což z něj dělá sedmý nejlepší tým na světě. .

Donaldson byl ve svém hodnocení výkonu týmu v zápase upřímný, ale věří, že existuje příležitost ke zlepšení proti Čechům, kteří v úvodním zápase turnaje prohráli s Austrálií 4:0.

„Není toho moc co říct o (čtvrtku). Nebyli jsme dobří. Očividně to alespoň víme. Trenéři, včetně mě, neodvedli dobrou práci při organizaci hráčů a sledování toho,“ řekl Donaldson. „Ale je to turnaj na tři hry a nemůžete být tak špatný. Takže v dalším zápase musíme být lepší a na to se teď těším, když máme plnou skupinu hráčů na pokračování turnaje.

Celý tým byl ovlivněn tím, že někteří hráči dorazili 24 hodin před dnem zápasu, poznamenala útočníkka Nationals Sheena Matthewsová, ale rychle vyloučila jakoukoli možnou cestu výmluv.

„Většina z nás cestovala celý den mezi zápasem nebo den předtím. To je vždy těžké, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Před tím zápasem jsme hodně mluvili o naší mentalitě (proti Španělsku). Zkusili jsme jiný herní plán a nemohli jsme to trénovat možná tolik, jak jsme chtěli,“ řekl Matthews. A to jsme ukázali na hřišti. „Ale část věcí, o kterých jsme mluvili, bylo držet se zodpovědné díky individuálnímu úsilí. Někdy to tam bylo a někdy se to rozpadlo. Ale kupředu se musíme držet našeho herního plánu a na tom stavět.

Hry se používají k přípravě na Mistrovství světa ve fotbale žen, které bude hostit Austrálie a Nový Zéland. Kromě experimentování s podmínkami prostředí a úpravami, když se turnaj koná v zimě v Austrálii, Donaldson slíbil provést nezbytné změny, aby tým mohl předvést lepší představení.

„Španělsko bylo velmi dobré, nebyli jsme v dobré kondici, přinejmenším. Ale provedeme tyto úpravy a doufejme, že příští zápas nyní bude mnohem lepší,“ řekl Donaldson. Dnešní zápas bude vůbec prvním mezinárodním setkáním mezi týmy. dvě země.

