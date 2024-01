Djokovič a jeho bolest pravého zápěstí povedou Srbsko do čtvrtfinále United Cupu v Perthu.

PERTH, Austrálie (AP) — Novak Djokovič překonal problém s pravým zápěstím a porazil Čecha Jiřího Lehku 6:1, 6:7 (3), 6:1 a poslal Srbsko do čtvrtfinále smíšených týmů United Cupu.

Jednička žebříčku Djokovič a obhájce titulu Australian Open utrpěli v úterý ráno při tréninku problémy se zápěstím, zranění, které si vyžádalo intenzivní ošetření od jeho fyzioterapeuta.

Djokovičovi bylo umožněno odehrát dvouhru a wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová porazila Olgu Danilovicovou 6-1, 3-6, 6-3 a zajistila Češkám vedení 1:0.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz byl na cestě ke snadnému vítězství proti Lehkovi po vítězství v prvním setu a 3:1 ve druhém setu. Ale s jeho problémy se zápěstím, které se během zápasu stupňovaly, začal Djokovič dělat sérii netypických nevynucených chyb.

Djokovič si po prohře v tiebreaku druhého setu vzal lékařský oddechový čas, ale ve třetím setu vyšel důrazně dvojitým brejkem a pečetil vítězství.

„Hrál jsem dobře,“ řekl Djokovič o zranění. „Není to poprvé ani naposled, co se tyhle věci stávají.“ Musíte najít řešení, naštěstí jsem zápas dokázal dohrát, teď uvidíme, co se stane.

Představitelé původně tvrdili, že čtvrtfinálové místo Srbska je zaručeno, ale po zápase převládl zmatek ohledně toho, zda Srbsko už udělalo dost, aby se kvalifikovalo.

Předběžně bylo oznámeno, že pokud Srbsko prohraje ve smíšené čtyřhře, nejlepší druhý tým v Perthu se kvalifikuje do čtvrtfinále.

Organizátoři ale později upřesnili, že pokud Srbsko prohraje ve smíšené čtyřhře v rovných setech, tým by vypadl. Pokud Srbsko prohraje ve třech setech, klesne to na procento vítězných zápasů.

Chile porazilo Řecko 2:1 ve smíšené čtyřhře v prvním ze dvou utkání v úterý v Sydney.

Stefanos Tsitsipas – loňský vicemistr Australian Open – se měl v mužské dvouhře utkat s Nicolasem Jarrym z Chile, ale na poslední chvíli vypadl se zraněním zad. Nahradil ho devatenáctiletý Stefanos Sakellaritis, který prohrál se Zari 6-3, 3-6, 7-5 a vyrovnal remízu.

Chile ale vyhrálo smíšenou čtyřhru ve třech setech a posunulo se tak na čelo své skupiny před Kanadu, která ve středu hraje ve svém posledním skupinovém zápase s Řeckem. Tsitsipas a Zachary prohráli 6-7 (5), 6-3, 10-6 s Danielou Seguel a Tomasem Barriosem Verou.

Řecko musí porazit Kanadu, aby postoupilo do čtvrtečního čtvrtfinále v Sydney.

Řecko se dostalo do vedení 1:0 výhrou 6:0, 6:1 nad Seguelem. Zakarimu trvalo pouhých 26 minut, než dokončil první set v ranní části v Ken Rosewall Areně v Sydney.

„Necítím se vyrovnaný, ale cítím se dobře,“ řekl Zachary. „Jsem opravdu rád, že mohu dát svému týmu první bod a mám v tým plnou důvěru, takže jsem opravdu nadšený z toho, co přijde.“

V posledním zápase v Sydney zvítězilo Nizozemsko 1:0 a Chorvatsko 0:1.

